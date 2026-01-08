Pases: Lazio sumó a Ratkov y va por Taylor

Ratkov, de 22 años, superó los estudios médicos de rigor antes de firmar su contrato con Lazio, que lo incorporó procedente del Salzburgo y ya podrá considerarlo para la visita del domingo 11 al penúltimo Hellas Verona por la fecha 20 de la Serie A.

"Llegué a un club importantísimo, uno de los más grandes de Italia, con jugadores increíbles y un entrenador excelente. Todo es perfecto. Tengo muchas ganas de empezar a jugar y a entrenar", afirmó Ratkov sobre Maurizio Sarri, entrenador de Lazio.

"Mis objetivos son mantenerme en forma, marcar muchos goles, ayudar a Lazio a mejorar y quedar entre los seis primeros.

También vengo aquí para mejorar mi fútbol, mi personalidad y marcar muchos goles. Para un jugador joven que quiere crecer y marcar, la Serie A es una de las mejores ligas del mundo", agregó Ratkov en los canales oficiales del club.

Asimismo, el presidente de Lazio, Claudio Lotito, adelantó que negocia con Ajax por el pase de Taylor, el elegido para reemplazar a Guendouzi, quien se sumará al Fenerbahce a cambio de 30 millones de euros.

Ajax pretende 15 millones de euros por el pase de Taylor, quien arribará en las próximas horas a Italia para someterse a los estudios médicos de rigor antes de firmar su contrato con Lazio, que marcha noveno en la Serie A con unidades.

Sarri eligió a Taylor para cubrir la baja de Guendouzi, quien se despidió de los "tifosi" con el agónico empate 2-2 que Lazio rescató como local ante el antepenúltimo Fiorentina por la fecha 19 de la Serie A.

"Son personas extraordinarias, sólo merecen felicidad. Quería agradecerles todo el amor que me han brindado desde el primer día. Mi familia y yo hemos vivido emociones maravillosas. Espero de verdad que Lazio pueda ganar trofeos porque se merecen mucho más de lo que estamos haciendo esta temporada. Se merecen algo grandioso", publicó Guendouzi en redes sociales.

"Están realmente en mi corazón, por ser quienes me han apoyado en los buenos y en los malos momentos. No siempre ha sido fácil, pero siempre he sido sincero, siempre he intentado dar lo mejor de mí y me entregué por esta camiseta porque se la merecen.

Siempre estarán grabados en mi corazón, y Fuerza Lazio siempre", concluyó Guendouzi.

La intensa jornada para Lazio se completó con el anuncio de la renovación del contrato del defensor montenegrino Adam Marusic hasta el 30 de junio de 2028 con opción de extenderlo una temporada más.

Marusic, de 33 años, suma 15 goles y 17 asistencias en los 334 partidos que disputó a lo largo de las 9 temporadas que disputó con Lazio, al cual arribó en la 2017-18 procedente del Oostende belga.

Por su parte, Fiorentina llegó a un acuerdo con Atalanta para incorporar a Brescianini a préstamo hasta junio, pero con una opción de compra de entre 13 y 14 millones de euros en caso de que el equipo "violeta" consiga la permanencia en la primera división del "Calcio".

Brescianini, de 25 años, será el segundo refuerzo para el plantel que dirige Paolo Vanoli en el libro de pases del invierno europeo, pues Fiorentina ya había sumado al delantero israelí Manor Solomon a préstamo del Tottenham.

Por último, Lecce selló su primer refuerzo del libro de pases del invierno europeo con la incorporación del mediocampista israelí Omri Gandelmand (que también tiene nacionalidad portuguesa), de 25 años y arribado del Gent, con el que sumó 7 goles en los 18 partidos que disputó esta temporada. (ANSA).