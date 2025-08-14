Pases: Liverpool suma a Leoni

"Los clubes llegaron a un acuerdo, pero Leoni aún no firmó. En cuanto lo haga, podré dar más detalles", declaró Slot en la rueda de prensa que ofreció en la vigilia del partido que Liverpool jugará como local ante Bournemouth por la primera fecha de la Premier League.

La prensa inglesa publicó que Liverpool pagará unos 30 millones de euros por el pase de Leoni al Parma, que lo había incorporado de Sampdoria, que recibirá un 10% de ese monto.

Leoni, de 18 años (cumplirá los 19 en diciembre), sumó apenas 17 partidos en la Serie A con Parma y se convertirá en el quinto refuerzo del Liverpool, que pagó unos 300 millones de euros para sumar al mediocampista alemán Florian Wirtz, al defensor neerlandés Jeremie Frimpong, a su colega húngaro Milos Kerkez y al delantero francés Hugo Ekitike.

Pero Slot también pretende incorporar a otro defensor y la prensa inglesa publicó que Liverpool consultó al Crystal Palace por el zaguero Marc Guehi, quien ya se dio el gusto de debutar en la selección de los "Tres Leones".

En tanto, Milan llegó a un acuerdo con Young Boys para comprar el pase del lateral derecho suizo Zachary Athekame, de 20 años, a cambio de 10 millones de euros más el porcentaje de una futura reventa.

Milan ya había sumado al también suizo Ardon Jashari, de 23 años y quien lucirá el número 30 tras firmar hasta el 30 de junio de 2030 luego que el club italiano pagó 35 millones de euros por su pase al Brujas.

"Es un sueño hecho realidad. Todos saben que fue una negociación larga, pero desde los primeros contactos con Milan, tuve claro que quería venir aquí. Sabía que no sería fácil porque era importante para Brujas y no me dejarían ir fácilmente", relató Jashari.

"Hacía falta paciencia. Aunque vinieron otros clubes, sólo quería al Milan. Ahora todos estamos contentos", aseguró el mediocampista suizo en conferencia de prensa. (ANSA).