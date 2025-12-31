Pases: Manchester City dispuesto a pagar una fortuna por Samenyo

La intención de Manchester City es contratar a Semenyo apenas abra el libro de pases del invierno europeo, pero el DT del Bournemouth, el español Andoni Iraola, confía en poder contar con el delantero de 25 años en el duelo del sábado 3 de enero de 2026 como local contra Arsenal, líder de la Premier League con 45 unidades, cinco más que los "Ciudadanos".

"Es un jugador fundamental para nosotros y seguirá aquí.

Seguramente, aún no jugó su último partido con Bournemouth", afirmó Iraola luego del empate 2-2 de la víspera en campo del Chelsea por la fecha 19 de la Premier League.

La intención de Iraola es alinear a Semenyo también el miércoles 7 de enero de 2026, cuando está previsto el partido como local contra Tottenham por la fecha 21 de la Premier League, en la que Bournemouth marcha decimoquinto con 23 puntos, dos menos que los "Spurs".

El contrato de Semenyo, quien suma 9 goles con Bournemouth, establece el sábado 10 de enero de 2026 como la fecha de vencimiento del mecanismo de su desvinculación.

A su vez, la cadena Sky Sport informó que Al-Hilal recibió consultas del Inter y de Juventus por el pase de Joao Cancelo, de 31 años y quien durante su carrera ya jugó para Manchester City, el equipo "neroazzurro" y la "Vecchia Signora", entre otros.

El reporte sostiene que Inter y Juventus consultaron al portugués Jorge Mendes, agente de Joao Cancelo, sobre la situación del defensor en Al-Hilal, donde tiene un salario de 18 millones de euros. (ANSA).