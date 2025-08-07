Pases: Manchester United fichó a Sesko

Sesko, de 22 años, se convirtió en nuevo jugador del Manchester United, que pagó unos 85 millones de euros por su pase al Leipzig tras haber invertido previamente 130 millones de euros para sumar al brasileño Matheus Cunha y al camerunés Bryan Mbeumo.

Por su parte, PSG anunció el arribo procedente del Lille de Chevalier, de 23 años, a cambio de unos 40 millones de euros como alternativa al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, cuyo contrato con el campeón de la Ligue 1 de la Champions League finalizará en junio de 2026.

A su vez, Heung-min Son, el refuerzo más caro de la historia de la Liga de Estados Unidos (MLS), reveló que Los Angeles FC no era su primera opción tras haber decidido dejar Tottenham después de 10 años.

"Pero fue la primera llamada que recibí al terminar la temporada. Me cambió la mente, me cambió el corazón, me cambió la forma de pensar. Me mostró hacia dónde iba, y ahora estoy aquí", explicó el delantero surcoreano de 33 años.

Heung-min Son, por cuyo pase Los Angeles FC pagó 22 millones de euros, relató que también influyó en su decisión el hecho de que el arquero francés Hugo Lloris, ex compañero en Tottenham durante ocho temporadas, juega en el equipo estadounidense.

"Dejar el club en el que había estado la mayor parte de los últimos diez años fue obviamente muy emotivo porque lo di todo.

En el fondo, me sentía vacío porque también sentía que ya lo había dado todo", explicó.

Heung-min Son se suma a la lista de estrellas internacionales que jugaron en Los Angeles FC, como el galés Gareth Bale, el italiano Giorgio Chiellini y el francés Olivier Giroud.

"Estoy aquí para ganar. No sólo para estar. Lo daré todo y sin duda les mostraré algo emocionante", completó Heung-min Son, quien firmó hasta 2027 con el club que tiene como copresidente y director general al ex futbolista estadounidense John Thorrington, quien lo llamó para convencerlo de sumarse al equipo.

En tanto, Pisa, que volverá a jugar en la primera división del "Calcio" después de 34 años, anunció formalmente la incorporación del delantero angoleño M'Bala Nzola a préstamo de Fiorentina con una opción de compra de 5 millones de euros.

Además, Fiorentina, que la temporada pasada cedió al delantero al Lens (sumó 6 goles y 1 asistencia), incluyó en la tratativa una opción para volver a comprar eventualmente el pase de Nzola, de 29 años, a cambio de 6,5 millones de euros.

Por último, el mediocampista suizo Ardon Jashari, de 23 años, manifestó su alegría por sumarse al Milan, donde lucirá el número 30 tras firmar hasta el 30 de junio de 2030 luego de que el club italiano pagó 35 millones de euros por su pase al Brujas.

"Es una sensación fantástica, es increíble formar parte de este club. ¿Qué puedo decir?

“Quiero aportar mi granito de arena para que el club vuelva a estar donde debe estar: lo daré todo por estos colores para que vuelva a la cima”, garantizó Jashari.

“Cuando vi que Milan estaba interesado, me sentí orgulloso, pero fue el proyecto que nos presentaron a mí y a mi familia. Así que decidí que quería venir al Milan”, agregó en diálogo con las redes sociales del club rojinegro.

“Di mi palabra: siempre ha sido un sueño desde niño. En mi familia y entre mis amigos, siempre se ha hablado del Milan. El sueño se ha hecho realidad”, concluyó Jashari. (ANSA).