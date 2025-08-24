Pases: Milan desestimó fichar a Boniface

Milan descartó fichar a Boniface, para cuya incorporación ya había llegado a un acuerdo con Bayer Leverkusen a préstamo con una opción de compra de 25 millones de euros, tras la revisión médica del delantero nigeriano.

En este escenario, Milan decidió consultar al Sporting de Lisboa por Harder, de 20 años y por cuyo pase ofrecerá 25 millones de euros, seis más de los que el equipo portugués pagó para contratarlo la temporada 2024-25.

Por su parte, Bologna oficializó la incprporación de Rowe, de 22 años y arribado del Olympique de Marsella, del cual se despidió tras haber aportado 3 goles y 4 asistencias durante 31 partidos disputados la temporada pasada.

Por último, Lecce fichó a Alex Sala, quien firmó un contrato por 3 temporadas (con opción a dos más) tras incorporarse a préstamo del Córdoba. (ANSA).