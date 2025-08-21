Pases: Milan sumará a Boniface y transfirió a Okafor

“Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y ponerme a disposición del entrenador (Davide) Nicola. Estoy aquí porque tengo muchísimas ganas de volver a jugar”, escribió Sanabria en el sitio web del ascendido Cremonese.

Cremonese pagará unos 3 millones de euros al Torino por el pase de Sanabria, de 29 años y quien abandona el club "granata" tras haber sumado 30 goles en los 143 partidos disputados desde su arribo en 2021.

“Les digo a nuestros aficionados que lucharemos y daremos todo en la cancha para hacerlos felices y lograr nuestros objetivos.

Estoy feliz de reencontrarme con el DT, con quien trabajé tanto en Génova como en Turín. Él sabe exactamente lo que puedo ofrecer y yo sé lo que quiere. ¡Vamos Cremo!”, completó Sanabria sobre su reencuentro con Nicola, justamente quien lo incorporó al Torino.

A continuación, Sanabria se despidió en redes sociales de la afición del Torino, donde, aseguró, vivió "momentos maravillosos y muchas experiencias tanto dentro como fuera del campo" durante su ciclo de cuatro años.

“Me quedo con lo positivo. Gracias a los empleados, entrenadores y compañeros con los que he tenido la oportunidad de compartir todo este tiempo. Llevo conmigo el cariño y la admiración de todos ellos”, enfatizó Sanabria desde su cuenta de Instagram.

“Y también quiero hacer una mención especial a la afición del Torino, que siempre me ha hecho sentir como uno más, me ha mostrado su apoyo incondicional y me ha hecho sentir como en casa. Gracias”, completó el delantero paraguayo.

En tanto, Milan confirmó la transferencia de Okafor al Leeds United a cambio de unos 21 millones de euros, tras lo cual inició una tratativa con Bayer Leverkusen por Boniface.

Milan ofreció al equipo alemán la posibilidad de sumar a Boniface a préstamo en 5 millones de euros con una opción de compra de 25 millones de euros.

En tanto, Inter cedió a Asllani al Torino a cambio de 1,5 millones de euros con una opción de compra de 12 millones de euros.

“Estoy feliz de estar aquí, tengo buenas sensaciones: estoy deseando empezar”, declaró Asllani tras superar los estudios médicos de rigor antes de convertirse en nuevo jugador del Torino, que debutará en la edición 2025-26 de la Serie A visitando justamente al Inter.

Para cubrir la partida de Asllani, el equipo "neroazzurro" ofreció 25 millones de euros al Lens por el mediocampista francés Andy Diouf, de 22 años e integrante de los "Bleus" que ganaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por último, Lecce informó que llegó a un acuerdo con Fortuna Dusseldorf para incorporar al juvenil zaguero Jamil Siebert, integrante de la selección Sub-21 de Alemania, mientras que Arsenal pagará 78 millones de euros al Crystal Palace por el pase del delantero Eberechi Eze. (ANSA).