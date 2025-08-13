Pases: Milan sumó a De Winter

De Winter, de 23 años, lucirá la camiseta número 5 tras firmar hasta junio de 2030 con Milan, que pagó 20 millones de euros por su pase al Genoa tras elegirlo para reemplazar al alemán Malick Thiaw, quien pasó al Newcastle en 38 millones de euros más otros 4 millones de euros en bonus.

A su vez, Miller, quien cumplirá 19 años el lunes 25, firmó un contrato por 5 temporadas con Udinese, que le compró su pase al Motherwell escocés, con el que sumó 4 goles y 8 asistencias en los 39 partidos que disputó durante la temporada 2024-25.

Miller debutó con 16 años en Motherwell y también se dio el gusto de jugar su primer partido con la selección mayor de Escocia, pues sumó 22 minutos (y aportó una asistencia) en el triunfo por 3-1 contra Islandia en un amistoso disputado en junio pasado, mientras que disputó su primer duelo como titular el mismo mes en la goleada por 4-0 contra Liechtenstein. (ANSA).