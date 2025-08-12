Pases: Morata “reinicia” en Como

“Estoy realmente feliz de llegar a Como, al que enfrenté el año pasado, y pude apreciar que tiene grandes ambiciones. Me gusta el plantel y me gusta el proyecto”, afirmó el futbolista de 32 años con pasado también en Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus y Chelsea.

“A los aficionados del Como les prometo que daré el 200% en cada práctica y en cada partido. No veo la hora de ponerme esta casaca”, agregó Morata, campeón de la Nations League en 2023 y de la Eurocopa en 2024 con su selección nacional.

A los fanáticos del Galatasaray, club del cual se despidió con polémica, el delantero también les dedicó unas palabras en las que le agradeció por su afecto, sin ahorrar críticas hacia la dirigencia del club turco, con el que celebró siete goles en 16 partidos disputados.

“Queridos fanáticos del Gala y pueblo de Turquía, quiero agradecerles sinceramente por el afecto recibido y el apoyo que me brindaron. Me hicieron sentir bienvenido desde el primer día, aunque no puedo decir lo mismo de mi experiencia en el club”, comparó.

“Hubo momentos en los que la palabra empeñada y el respeto a los valores no se mantuvieron y los compromisos no fueron honrados, a tal punto que no me quedó otro camino que renunciar a parte de mi salario y a otros derechos contractuales que ya me había ganado con mi trabajo”, agregó al destacar que “la cifra que se publicó no es correcta”.

“Para mí, en la vida y en el trabajo hay principios que no deben ser violados, como el respeto por los derechos de los demás. No reconocer y compensar lo que uno se ganó con el sudor no me parece aceptable y va contra los valores en los que yo creo”, agregó.

“Por eso y como este tema no se afrontó abiertamente, creo que era justo darle una explicación a los aficionados sobre qué fue lo que sucedió. Ustedes, los hinchas, y la ciudad de Estambul, permanecerán por siempre en mi corazón y les deseo lo mejor, hoy y siempre”, concluyó Morata.

El delantero no se olvidó tampoco de Okan Buruk, a cuyas órdenes trabajó en Galatasaray y a quien le dedicó “un agradecimiento especial, así como a su fantástico cuerpo técnico, que estoy convencido de que seguirán haciendo historia”, ni de sus ex compañeros, a los que agradeció “por los momentos compartidos”, así como a todos los empleados del club.

Resuelto el tema Morata, Como apunta ahora a otros dos españoles, en este caso a dos arqueros: Arnau Tenas, en salida del París Saint-Germain, e Iñaki Peña, del Barcelona. (ANSA).