Pases: Napoli suma a Allison Santos y Lookman al Atlético Madrid

"Bienvenido Alisson", publicó en la red social X el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, para confirmar el arribo del delantero luso procedente del Sporting de Lisboa para cubrir la partida del neerlandés Noa Lang al Galatasaray.

Alisson Santos, de 23 años, se suma al plantel del equipo partenopeo que dirige Antonio Conte a préstamo en 3 millones de euros con una opción de compra de otros 20 millones de euros.

A su vez, Atlético Madrid suma a Lookman luego que Atalanta aceptara la propuesta de 35 millones de euros más otros 5 millones de bonus por el pase del delantero que sumó 55 goles y 24 asistencias en los 137 partidos que disputó durante tres temporadas y media.

"Desde mi llegada a Bérgamo, me recibieron como a uno más y me animaron a dar lo mejor de mí. Juntos hicimos historia.

Campeones de Europa, una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás", escribió Lookman en redes sociales para despedirse de los "tifosi" del Atalanta.

"Después de casi 4 años llegó el momento del adiós", agregó Lookman desde su cuenta de Instagram para saludar " a la familia del Atalanta", con el que ganó la Europa League al anotar un triplete en la final del 22 de mayo de 2024 contra Bayer Leverkusen.

"Recordaré siempre ganar el premio de Jugador Africano del Año en 2024 como jugador del Atalanta. Estos momentos, esas emociones, esas noches bajo los reflectores, están grabados en mi corazón", aseguró el delantero de 28 años.

"Cada celebración, cada pancarta, cada partido fuera de casa significaba algo. Gracias por hacer que Bérgamo se sienta como mi hogar y por regalarme recuerdos que atesoraré para siempre.

Gracias por todo, adiós", completó Lookman.

A su vez, Juventus confirmó el arribo a préstamo con opción de compra de 15 millones de euros (más un máximo de otros 3 millones por bonus) del defensor sueco Emil Holm procedente del Bologna, que incorporará como parte de la misma operación al lateral portugués Joao Mario.

Asimismo, Juventus formalizó la cesión del zaguero Daniele Rugani a Fiorentina hasta el final de la temporada luego de haber sumado sólo 8 presencias tras su retorno del préstamo en Ajax.

Rugani, de 31 años, se suma al plantel de Fiorentina a préstamo en 500 mil euros con obligación de compra (de 2 millones de euros) si el equipo "violeta", antepenúltimo de la Serie A, consigue la permanencia.

En tanto, Roma oficializó el arribo del delantero español Bryan Zaragoza procedente del Bayern Múnich a préstamo con una opción de compra en 13 millones de euros que podrá volverse obligatoria si se concretan algunas condiciones.

Bryan Zaragoza, que sumó 8 goles y 9 asistencias en 74 partidos que disputó en la Liga y en la Bundesliga, fue cedido por Bayern Múnich en las dos temporadas recientes al Osasuna y luego al Celta de Vigo.

El delantero español, que usará el número 97 en Roma, también acumula 1 gol en los tres partidos que jugó con la selección de su país entre 2023 y 2024.

El último día del libro de pases invernal europeo tamboén registró el arribo al Como del mediocampista sueco Adrian Lahdo procedente del Hammarby a cambio de 10 millones de euros.

Por su parte, Sassuolo selló tres refuerzos, pues compró el pase del mediocampista canadiense Ismael Koné y sumó al defensor suizo Ulisses Garcia del Olympique de Marsella, con el que acordó además el arribo del mediocampista francés Darryl Bakola a cambio de 10 millones de euros.

A su vez, Cremonese incorporó al defensor Sebastiano Luperto del Cagliari a cambio de 5 millones de euros y Parma selló el retorno a Italia del delantero brasileño Gabriel Strefezza procedente del Olympiacos.

Doble operación para Torino: sumó a préstamo con opción de compra al defensor camerunés Enzo Ebosse (del Udinese) y rescindió el contrato de su colega marroquí Adam Masina, quien acumuló 1 gles y 4 asistencias en los 51 partidos que disputó desde su arribo en febrero de 2024.

El cierre del libro de pases invernal también registró la partida del mediocampista noruego Morten Thorsby al Cremonese procedente del Genoa, que paralelamente sumó a su colega burkinés Chec Bebel Doumbia, de 18 años e incorporado del Altamura, que milita en la Serie C.

Por último, el penúltimo Pisa incorporó a préstamo al británico Samuel Iling-Junior, delantero de 23 años que llega del West Bromwich Albion, que compite en la "Championship" (segunda división del fútbol inglés) y donde había sido cedido por Aston Villa, dueño de su pase. (ANSA).