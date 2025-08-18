Pases: Napoli suma a Gutiérrez y Roma a Leon Bailey

Gutiérrez, un lateral izquierdo de 24 años, superó los estudios médicos de rigor en la Clínica Villa Stuart de Roma y se incorpora al club partenopeo a cambio de 20 millones de euros.

A su vez, Aston Villa aceptó la propuesta de Roma para sumar a Bailey a préstamo por 2 millones de euros con una opción de compra de 21 millones de euros.

Asimismo, Roma anunció la cesión con opción de compra de Kumbulla al Mallorca, con lo cual el zaguero albanés volverá a competir en la Liga de España tras haber sumado 35 partidos en Espanyol durante la temporada 2024-25.

Por su parte, Zalewski, de 23 años, eligió el número 59 tras firmar su contrato por cuatro temporadas con Atalanta, que pagó 17 millones de euros por su pase al Inter, que lo había sumado en febrero pasado a préstamo con opción de compra de Roma.

Zalewski se convirtió en el quinto refuerzo del Atalanta para la temporada 2025-26, pues ya habían arribado al club bergamasco el marfileño Odilon Kossounou, el ghanés Kamaldeen Sulemana, Honest Ahanor y Marco Sportiello. (ANSA).