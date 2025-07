Pases: Nottingham Forest sumó a Ndoye

Ndoyé, de 24 años, firmó un contrato por 5 temporadas con Nottingham Forrest, que pagó un poco más de 40 millones de euros por su pase al Bologna, para el cual marcó el gol del triunfo por 1-0 contra Milan en la final de la edición 2024-25 de la Copa Italia.

A su vez, Como oficializó un acuerdo con Olympiacos para la transferencia de Strefezza, sumó 6 goles en los 53 partidos que disputó para el equipo del DT español Cesc Fábregas, al cual había arribado en enero de 2023 del Lecce.

Como contrapartida, Fábregas se dio el gusto de sumar a su juvenil compatriota Ramón, de 20 años y cuyo pase compró al Real Madrid, donde el defensor acumuló 12 temporadas.

En tanto, el delantero danés Rasmus Hojlund reveló su deseo de continuar en Manchester United ante reportes de la prensa italiana sobre un presunto interés por su pase del Inter y de Roma.

"Tengo un plan muy claro: quedarme en el Manchester United y luchar por un puesto en el equipo. Pero quiero luchar aquí, pase lo que pase. Me gusta la competencia, me hace mejor. Estoy más que listo, me siento en forma, así que aceptaré lo que venga", aseguró Hojlund.

El delantero danés sumó 26 goles en 95 partidos oficiales con Manchester United, al cual arribó en 2023 procedente del Atalanta.

"Cuando llegué, (el francés Anthony) Martial también estaba allí, pero tenía muchas lesiones, así que obviamente tenía que aprovechar al máximo mi tiempo en el campo. No me van a decir que no debería jugar porque quiero jugar todos los partidos.

Pero obviamente me habría venido bien algo de ayuda, compartiendo un poco los partidos, sobre todo al principio", completó Hojlund.

En tanto, la prensa inglesa publicó que pese al deseo de Hojlund de seguir en el equipo dirigido por el DT portugués Ruben Amorim, los "Diablos Rojos" intentarán fichar al delantero esloveno Benjamin Sesko, que durante la temporada pasada marcó 22 goles para Leipzig.

Asimismo, Manchester United planea consultar al París Saint-Germain por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien tiene contrato hasta 2026 con el campeón de la Ligue 1, la Copa de Francia y de la Champions League, que reciente sumó a su colega Lucas Chevalier del Lille.

