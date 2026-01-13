Pases: Raspadori al Atalanta y Vaz a Roma

La prensa de España y la de Italia coincidieron en que Atalanta pagará unos 22 millones de euros más 1 de bonus al Atlético Madrid por el pase de Raspadori, que había arribado al club español en agosto de 2025 procedente del Napoli a cambio de unos 26 millones de euros y se despidió de la Serie A con 31 goles y 15 asistencias al cabo de 164 presencias.

Raspadori, que en Atalanta se reencontrará con Gianluca Scamacca (fueron compañeros en Sassuolo), sólo aportó 2 goles y 2 asistencias en los 15 partidos que disputó esta temporada considerando la Liga de España, la Champions League y la Copa del Rey.

El eventual arribo de Raspadori reforzará el plantel de un Atalanta que marcha séptimo en la Serie A y mañana volverá a contar con el defensor marfileño Odilon Kossounou, quien se reincorporará tras la eliminación de la selección de su país en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Por su parte, Roma llegó a un acuerdo con Olympique de Marsella para incorporar a Vaz, de 18 años, a préstamo con una obligación de compra de unos 25 millones de euros.

A su vez, Fiorentina quedó a un paso de sellar su tercer refuerzo en el libro de pases del invierno europeo, pues Jack Harrison, delantero del Leeds United, arribará en las próximas horas a Italia para sumarse a préstamo con opción de compra.

Asimismo, Lecce anunció la contratación del mediocampista mauritano Oumar Ngom, de 21 años e incorporado del Estrela da Amadora portugués hasta junio de 2029 con una opción de extender el vínculo una temporada más.

Por último, Barcelona confirmó el retorno del defensor portugués Joao Cancelo, arribado a préstamo del Al Hilal, líder de la liga de Arabia Saudita.

Cancelo, de 31 años y quien a fin de junio volverá al Al-Hilal, ya jugó en Barcelona durante la temporada 2023-2024, en la que arribó también a préstamo procedente del Manchester City.

(ANSA).