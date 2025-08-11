Pases: Raspadori al Atlético Madrid

Raspadori, de 25 años, se convirtió en el séptimo refuerzo del Atlético Madrid tras firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2030 luego que el club español pagó unos 22 millones de euros y otros 4 millones en variables al Napoli.

Atlético Madrid ya había incorporado a Marc Pubill (del Almería), al italiano Matteo Ruggeri (Atalanta), al eslovaco David Hancko (Feyenoord), al estadounidense Johnny Cardoso (Betis), a Álex Baena (Villarreal) y al argentino Thiago Almada (Botafogo) a cambio de 175 millones de euros.

"Hicimos historia. Te quiero, guagli—", escribió Raspadori en redes sociales para despedirse de la afición del Napoli, con el que sumó 18 goles y 10 asistencias en los 109 partidos que disputó tras su arribo en la temporada 2022-23 procedente del Sassuolo.

"Cuando te vas y estás lejos de tu familia, crees que te sentirás solo, pero aquí me di cuenta de que nunca lo estuve. De hecho, incluso formé parte de una nueva y gran familia, la del Napoli, y de ustedes, los napolitanos, que, como ningún otro, logran unirse", resaltó el delantero en su cuenta de Instagram.

"Sin duda, viví algunos de los momentos más importantes de mi vida con ustedes. Ganar dos veces el Scudetto en tres años es algo inimaginable, y llevar juntos el escudo de campeón en el pecho es lo que más me enorgullece", aseguró en alusión a las conquistas de las ediciones 2022-23 y 2024-25 de la Serie A con el club partenopeo.

"Conocí personas y compañeros excepcionales. Fisioterapeutas, médicos, mozos de almacén, el chef y todos los que están entre bastidores, que se entregan al máximo cada día para llevar al Napoli a lo más alto", continuó Raspadori, también campeón de la Eurocopa 2020 con Italia.

"Para alguien como yo, cuya mayor pasión es el fútbol, solo puedo considerarme privilegiado por haber experimentado en primera persona y en el alma su contagiosa energía futbolística y humana. Aquí me convertí en padre, y junto con Elisa, experimentamos la mayor alegría de nuestras vidas, que nos unirá para siempre a esta ciudad", enfatizó el delantero.

"Hemos encontrado un lugar seguro en el mundo que amamos. Lo que hicimos juntos quedará para siempre en la historia, pero sobre todo, permanecerá para siempre en nuestros corazones.

“Los quiero, chicos”, completó Raspadori, quien superó los estudios médicos de rigor en el Centro de Medicina Deportiva del Hospital Universitario Arturo Soria de Madrid.

En tanto, Esposito se someterá en las próximas horas a los controles médicos en la Clínica Villa Stuart de Roma para convertirse en nuevo jugador del Cagliari, que lo sumará a préstamo sin cargo por 5 años procedente del Inter y con una obligación de compra de 4,5 millones de euros más un porcentaje para el club “neroazzurro” en caso de una futura venta.

Por otra parte, Coman, de 29 años, fue transferido en 30 millones de euros por Bayern Múnich al Al-Nassr de Arabia Saudita, donde será compañero del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Coman jugó durante 10 temporadas en Bayern Múnich, con el que ganó 9 títulos de la Bundesliga y 1 de la Champions League, pues marcó el gol del triunfo por 1-0 contra París Saint-Germain en la final de la edición 2019-20. (ANSA).