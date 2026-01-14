Pases: Raspadori es del Atalanta y Roma sumará a Malen

Raspadori, de 25 años, superó sin problemas la revisión médica de rigor en la clínica La Madonnina de Milán y luego firmó su contrato hasta 2031 como nuevo jugador del Atalanta, que compró su pase a cambio de 23 millones de euros.

"Estoy muy contento de volver a Italia. Estoy entusiasmado y muy motivado. Volver a Italia también fue un factor importante en mi decisión, pero lo más importante fue tener esta oportunidad en un club tan grande y con tanta ambición", afirmó Raspadori.

El ex delantero del Sassuolo sumó apenas 2 goles en los 424 minutos que acumuló en los 15 partidos que disputó para Atlético Madrid, que aceptó también la oferta de 40 millones de euros que Tottenham le presentó por el pase de Gallagher.

El mediocampista de 25 años, formado en Chelsea y Crystal Palace, había firmado por cinco temporadas al incorporarse al Atlético Madrid, que pagó unos 40 millones de euros por su pase a los "Blues".

"Todavía es joven, por lo que aún tiene mucho margen de mejora, pero también tiene mucha experiencia en la Premier League, la Liga y con la selección nacional de Inglaterra", destacó el DT del Tottenham, el danés Thomas Frank, sobre Gallagher.

Por su parte, tras la frustrada tratativa con Atlético Madrid por el pase de Raspadori y el acuerdo con Olympique de Marsella por el atacante francés Robinio Vaz, de 18 años, Roma avanzó con la negociación con Aston Villa por Malen para sumarlo a préstamo a cambio de 2 millones de euros con una opción de compra de 25 millones de euros.

En tanto, Udinese anunció que cedió hasta el 30 de junio al juvenil defensor ítaloalemán Matteo Palma, de 17 años, a Sampdoria, que compite en la Serie B.

Por último, Pisa fichó al delantero nigeriano Rafiu Durosinmi, por cuyo pase pagó 9 millones de euros más otros 2 de bonus al Viktoria Plzen checo, con el que sumó un total de 6 goles en 16 partidos considerando todas las competencias en esta temporada.

Durosinmi, de 23 años, firmó hasta junio de 2030 con Pisa, que también incorporó al defensor búlgaro Rosen Bozhinov (20) procedente del Amberes belga a cambio de 5 millones de euros.

Bozhinov también firmó hasta 2030 con Pisa, que marcha último en la Serie A e inició tratativas con Atlético San Luis de México por el delantero brasileño Joao Pedro y con Independiente de Argentina por el defensor chileno Felipe Loyola.

Pisa ofreció 7 millones de euros para comprar el 70% del pase de Loyola, de 26 años y quien disputó 16 partidos con la selección de Chile. (ANSA).