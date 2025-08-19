Pases: Sanabria se sumará a Cremonese

Cremonese pagará unos 3 millones de euros al Torino por el pase de Sanabria, de 29 años y quien abandona el club "granata" tras haber sumado 30 goles en los 143 partidos disputados.

Sanabria, que arribó al Torino en 2021, se reencontrará en Cremonese con el DT Davide Nicola, justamente quien lo incorporó en el club "granata" presidido por Urbano Cairo.

A su vez, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, publicó en redes sociales un mensaje para darle la bienvenida a Gutiérrez, un lateral izquierdo de 24 años que se incorpora al club partenopeo a cambio de 20 millones de euros.

"Bienvenido Miguel", se lee en el mensaje publicado por De Laurentiis para confirmar la incorporación de Gutiérrez, campeón olímpico en París 2024, al equipo dirigido por Antonio Conte que ganó la edición 2024-25 de la Serie A.

"No tuve dudas cuando me llamó Napoli. La ciudad, la gente y la afición con su pasión son todo lo que quería", aseguró Gutiérrez desde la cuenta de Instagram del club italiano, con el que firmó hasta 2030.

Por su parte, Bailey arribó a Italia procedente de Birmingham para incorporarse a Roma, que lo sumará a préstamo a cambio de un poco más de 2 millones de euros con una opción de compra de 22 millones de euros.

Bailey, que será el primer jamaiquino en jugar para Roma, fue recibido por 50 "tifosi" de Roma en el aeropuerto internacional de la capital italiana, tras lo cual se dirigió a someterse a los estudios médicos de rigor. (ANSA).