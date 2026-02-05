Pases: sólo la Premier League gastó más que la Serie A

El Informe de Transferencias de la FIFA de enero de 2026 reportó que se concretaron más de 5.900 pases (+35), por un valor de US$1.900 millones, un monto ligeramente inferior al de 2025.

Mientras tanto, el gasto en el fútbol femenino alcanzó un récord, superando los 10 millones de dólares (+85%), en comparación con un ligero descenso en el número total de traspasos (420).

Los clubes ingleses fueron los que más gastaron, con un total de más de US$360 millones, mientras que los equipos de Italia se ubicaron en el segundo lugar, con US$283 millones.

Los cinco primeros puestos de esa lista los completaron clubes de Brasil (US$180 millones), Alemania (US$126 millones) y Francia (US$120 millones).

En cambio, los clubes franceses recibieron las mayores cantidades por transferencias (US$218 millones), seguidos de los clubes de Italia (US$175 millones), Brasil (US$155 millones), Inglaterra (US$150 millones) y España (US$139 millones).

Brasil fue el país con el mayor número de transferencias entrantes (456), seguido de España, Argentina, Inglaterra y Portugal.

Por su parte, Argentina fue el país con el mayor número de transferencias salientes, con Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos completando los cinco primeros puestos, mientras que Italia registró 128 ingresos y 149 partidas. (ANSA)