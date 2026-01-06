Pases: Udinese sumó al colombiano Juan Arizala

"Bienvenido, Juan David Arizala", se lee en el mensaje que Udinese publicó en redes sociales para informar el arribo del defensor de 20 años, que creció en las divisiones juveniles de Independiente Medellín, con cuyo equipo profesional debutó en 2023.

Arizala, que jugará para Udinese con el número 20, sumó 3 goles en los 54 partidos que disputó con Independiente Medellín, mientras que acumula 1 conquista y 22 presencias en la selección Sub-20 de su país, en la que se destacó durante el Mundial de la categoría disputado el año pasado en Chile, donde la "cafetera" completó el podio detrás de Argentina, que perdió la final con Marruecos. (ANSA).