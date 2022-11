Pashinián accede a aplazar de forma indefinida las negociaciones sobre el estatus de Nagorno Karabaj

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha accedido este miércoles a abordar el estatus de la región en disputa de Nagorno Karabaj en el futuro y de forma indefinida, tal y como ha propuesto el Gobierno ruso en el marco de las conversaciones.

"Se ha hablado de la existencia de un concepto ruso y otro que no lo es, un intento de crear la impresión de que los pasos dados por el Gobierno armenio contradicen las palabras de Rusia. Este no es el caso", ha dicho antes de matizar que anteriormente no podía abordar el asunto públicamente por cuestiones "éticas".

En este sentido, ha señalado que "han sido los rusos los que han manifestado la idea de retrasar las negociaciones sobre el estatus de Nagorno Karabaj durante un periodo de tiempo indefinido". "Esto se explica porque actualmente no existe una oportunidad objetiva para alcanzar un estatus que sea aceptable para las partes", ha expresado en relación con las demandas de Azerbaiyán.

"Esta situación no es nueva. ¿Hasta qué punto está la posición del Gobierno de Armenia de acuerdo con esta postura? Debo decir que coincide al 100%", ha aseverado el primer ministro, según informaciones de la agencia Armenpress.

Así, ha explicado que el asunto de Nagorno Karabaj tiene tres componentes: seguridad, derechos y estatus. "Hemos dejado fuera el asunto del estatus porque coincidimos con Rusia en que abordar esta cuestión nos llevará inevitablemente a una crisis", ha zanjado.

