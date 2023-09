Rechaza participar en una "política de despoblación" de la región, pero ordena la puesta en marcha de un grupo de trabajo para alojar refugiados

MADRID, 21 Sep. 2023 (Europa Press) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha pedido este jueves "no hacer la vista gorda" ante lo que ha considerado como el "fracaso" del contingente de paz ruso desplegado en la región en disputa de Nagorno Karabaj después del alto el fuego acordado con Azerbaiyán, que implica un desarme de los grupos armados armenios y contactos para la "reintegración" del territorio.

En un mensaje a la nación, Pashinián ha expresado que Armenia "no está trasladando la responsabilidad de ninguno de sus fracasos a nadie", pero ha recordado que los acuerdos trilaterales alcanzados en noviembre de 2020 implicaban que el corredor de Lachín quedaba "bajo control del contingente de paz ruso, que debía supervisar la seguridad de la población civil".

"Llevamos más de un año y medio planteando sistemáticamente esta cuestión, planteando que los procesos no seguían el curso correcto. Tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero no creo que todos debamos hacer la vista gorda ante los fracasos que el contingente ruso de mantenimiento de la paz ha tenido en Nagorno Karabaj", ha dicho el mandatario.

En este sentido, ha abordado las cuestiones en torno al último brote de violencia en la zona. "Si las fuerzas de mantenimiento de la paz pudieron acordar un alto el fuego, ¿por qué no pudieron hacerlo antes del ataque, de modo que no se hubiera producido un ataque contra Nagorno Karabaj? Al fin y al cabo, todos hemos estado advirtiendo de esto, decíamos que Nagorno Karabaj estaba bloqueado por equipos militares azeríes. ¿Por qué no tuvo lugar esta mediación entonces? Son preguntas que requieren respuestas", ha sostenido, según ha recogido la agencia de noticias Armenpress.

Acogida de refugiados

Por otra parte, Pashinián ha puntualizado que el país está "dispuesto" a recibir a los residentes de la región que se han visto desplazados, pero ha aclarado que "no participa en una política de despoblación de Nagorno Karabaj". De esta forma, ha insistido en que los armenios "deben vivir con seguridad y dignidad en su tierra natal".

Además, ha acusado a las fuerzas de Azerbaiyán de seguir adelante con su "limpieza étnica" en la zona, al tiempo que ha negado las acusaciones de que Armenia se esté negando a acoger refugiados.

Pashinián ha destacado que ha ordenado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para garantizar el alojamiento de estos posibles refugiados. "El corredor de Lachin ha estado bloqueado durante diez meses. Pero durante todo este periodo, y ahora, las carreteras de Armenia que conducen al corredor de Lachín no han estado cerradas, ni siquiera un minuto. No ha habido tal cosa", ha sostenido antes de explicar que el Gobierno ha procedido a reservar habitaciones de hotel para acoger refugiados. "Cuando comenzó el proceso, estaba claro que éste podría ser uno de los escenarios", ha lamentado.

El primer ministro armenio ha afirmado, a su vez, que las fuerzas de seguridad "reaccionarán con dureza y rapidez" en caso de que se produzcan manifestaciones y disturbios en el país a causa de lo sucedido y con motivo del Día de la Independencia de Armenia, que se celebra el 21 de septiembre.

"Habrá una reacción dura y rápida. Quieren que se derrame sangre en las calles. Actuaremos con dureza, pero dentro del marco de la ley. Queremos a nuestros compatriotas, incluso a los que están contra nosotros", ha puntualizado antes de incidir en que el sistema policial "está funcionando". "Se están produciendo detenciones y seguirán produciéndose. Los responsables de disturbios serán llevados ante la Justicia", ha alertado.

Es por ello que ha hecho un llamamiento a la población para que "mantenga la calma y no sobrepase los límites de la ley" y ha puntualizado que, "de lo contrario, se tomarán contramedidas proporcionadas y estrictas". "Todas las autoridades competentes han recibido instrucciones mías", ha sostenido.

Desde el 19 de septiembre se han celebrado en Armenia concentraciones convocadas por la oposición para exigir la dimisión de Pashinián. Ahora, los opositores han anunciado "acciones masivas" de "desobediencia".

La oposición armenia ha anunciado la creación de un comité nacional para lograr la salida de Pashinián y su Gobierno del poder y ha informado de que, para ello, los diputados opositores están preparando también un proceso de destitución en su contra.