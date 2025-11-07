Pasión de otro planeta por Colapinto entre los aficionados argentinos de la F1

"Es una alegría inmensa", celebra Lourdes, fanática argentina de la Fórmula 1, en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Sao Paulo, tras el anuncio de la escudería francesa Alpine de renovar a Franco Colapinto para la temporada 2026.

Con una gorra de Ferrari y las uñas pintadas con el emblema de la escudería y los colores de la bandera italiana, es la segunda vez que Lourdes Montenegro, de 30 años, viaja para ver al piloto en la categoría reina del automovilismo.

"Venía viendo la Fórmula 1 un par de años antes de Colapinto, pero ahora soy superfanática", comenta a la AFP este viernes, poco antes de la clasificación para la carrera esprint del sábado.

"Los argentinos somos muy apasionados por nuestros deportistas y los apoyamos un montón", lanza esta mujer de cabello negro, que en 2024 estuvo en el Gran Premio de Abu Dabi.

Un poco más temprano, Colapinto fue ratificado como piloto de Alpine para el próximo año, en el que volverá a formar dúo con el francés Pierre Gasly.

Los aficionados argentinos se hicieron sentir junto a la "torcida" local, entregada al novato Gabriel Bortoleto. Ha sido una postal común desde la llegada de Colapinto a la F1 en 2024.

Su "pasión" es "algo de otro planeta", dijo el piloto al agradecer el respaldo de sus seguidores, en un video divulgado por Alpine.

"Me siento muy orgulloso de ser argentino", agregó Colapinto, que llegó al circuito de Interlagos, en Sao Paulo, con una camiseta de la selección de fútbol de su país, la que usarán Lionel Messi y compañía en el Mundial del año entrante en Norteamérica.

Carisma

Juan Fossardi, presentador de la F1 para Argentina en la cadena deportiva ESPN, cree que una combinación de carisma y talento ha impulsado a Colapinto.

"Es increíble lo que ha despertado", dice Fossardi a la AFP. "Es muy espontáneo, muy natural, es carismático y ello, más su talento, es una combinación para que lo adoren".

El especialista considera que la renovación con Alpine demuestra que está haciendo un "buen trabajo", aunque ha tenido un duro 2025, sin puntos.

Colapinto será en 2026 el primer argentino que arranca una temporada en la parrilla desde Gastón Mazzacane (2001) y el primero que encadenará tres años corridos en el gran circo desde Carlos Reutemann, quien permaneció por una década (1972-1982).

"¿Cuántos jugadores hay en la NBA? Cientos. ¿Cuántos jugadores top hay en el fútbol? Miles. Acá en la Fórmula 1 hay 20 pilotos y estar dentro de esos 20 es algo grande", subraya Leonardo Gasseuy, de 54 años, que está en Interlagos junto a su hijo.

"Esto (la F1) es otro mundo", dice este hombre, agente de futbolistas, que viste una camiseta albiceleste conmemorativa de Diego Armando Maradona, con el 10 en el pecho y la firma del fallecido astro.

"Es lindo que le puedan dar una chance" de seguir, asegura a su vez Ignacio Rodríguez, un estudiante universitario de 22 años que está por primera ocasión en un GP.

El tetracampeón mundial "(Max) Verstappen también comenzó chocando autos y mirá dónde terminó".

