Passler, autorizada a participar en los JJOO de Invierno tras recurrir su sanción por dopaje

Por Elisa Anzolin

MILÁN, 13 feb (Reuters) -

La biatleta italiana Rebecca Passler podrá competir en los Juegos Olímpicos a pesar de haber dado positivo en un control antidopaje el mes pasado, según informó el viernes la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI, por sus siglas en italiano), después de que ella alegara que cualquier infracción había sido accidental.

El organismo antidopaje italiano (NADO, por sus siglas en italiano) estimó su recurso contra la suspensión provisional que le fue impuesta tras dar positivo en la sustancia prohibida letrozol el 26 de enero.

El periódico italiano Corriere della Sera informó de que Passler había afirmado que el resultado positivo podría deberse a una cuchara compartida que se utilizó para sacar Nutella de un tarro en la casa de su familia el fin de semana anterior a la prueba. El letrozol se utiliza para tratar el cáncer de mama y la madre de Passler estaba tomando el medicamento, según el artículo. Los responsables del equipo italiano no hicieron comentarios sobre esta información.

El Tribunal de Apelación de la NADO reconoció la posibilidad de una ingestión involuntaria o una contaminación inconsciente de la sustancia.

"Passler se reincorporará a sus compañeras de equipo a partir del lunes 16 de febrero, cuando estará a disposición del cuerpo técnico para las siguientes competiciones del programa olímpico", afirmó la FISI en un comunicado.

DOS EVENTOS POR DISPUTAR El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) ordenó la exclusión de la atleta del equipo cuatro días antes del inicio de los Juegos, después de que la NADO anunciara que había dado positivo. Passler recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), alegando que su positivo por sustancias prohibidas se debía a una contaminación. No obstante, esta semana el TAS dijo que no tenía jurisdicción sobre el caso y que debía recurrir a la NADO.

"Han sido unos días muy difíciles", dijo Passler, de 24 años, cuyo mejor resultado fue el 11º puesto en los relevos de 4x6 kilómetros femeninos en el Campeonato Mundial de 2024.

"Siempre he creído en mi buena fe. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado, desde los abogados que han seguido mi caso hasta la Federación Italiana de Deportes de Invierno, pasando por mi familia y amigos. Ahora por fin puedo volver a centrarme al 100% en el biatlón", añadió en el comunicado de la FISI.

La Agencia Mundial Antidopaje no ha hecho ningún comentario al respecto por el momento.

Passler aún podría enfrentarse a una larga suspensión una vez que finalice el proceso de apelación.

Los relevos femeninos están programados para el 18 de febrero, mientras que la prueba femenina de salida masiva de 12,5 kilómetros está prevista para tres días después. (Información de Elisa Anzolin; edición de Keith Weir; edición en español de Jorge Ollero Castela)