KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Un pastel inflamable que convierte en cenizas el logotipo de los Chiefs de Kansas City para revelar la imagen de la superestrella pop Taylor Swift. Velas para rezar con la imagen de la ganadora del Grammy y su novio, el tight end Travis Kelce. Sudaderas con la leyenda “La mejor atrapada de Kelce” y “Vamos, Swiftie de Kansas City”.

Mientras los Chiefs se preparan para enfrentarse a los 49ers de San Francisco en la cuarta aparición de Kansas City en el Super Bowl en cinco años, las tiendas pasan apuros para mantener en inventario cualquiera de las gorras, sudaderas y otros artilugios (algunos más extraños que otros) que conmemoran el romance entre el deporte y el pop.

Los momentos estelares de su cortejo aparecen en la mercancía. Por ejemplo, en su gira por Buenos Aires, Swift cambió una parte de la letra de su canción “Karma” de “Karma is the guy on the screen” (“Karma es el hombre en la pantalla”) a “Karma is the guy on the Chiefs” (Karma es el hombre de los Chiefs”). Ahora, proliferan las sudaderas de Karma, como parte de la oleada de mercancía de los Chiefs que ha llegado a las estanterías de Kansas City y más allá.

“Me parece sorprendente”, dijo Katie Mabry van Dieren, propietaria de Shop Local KC, que vende mercancía hecha por artistas locales, como las sudaderas de Karma. “Nunca había enviado tantos productos de nuestra tienda a diferentes estados”.

Pensó que la semana más ajetreada sería en abril de 2023, cuando se realizó el draft de la NFL en Kansas City. Pero afirma que el concierto de Swift como parte de su gira The Eras Tour en el Arrowhead Stadium el verano pasado la superó con creces.

El concierto, realizado en julio, también allanó el camino para la relación. Kelce vio frustrado su intento de cortejar a la superestrella con una pulsera de amistad. Pero el gesto romántico y la admisión en público del fracaso de su podcast “New Heights” (“Nuevas alturas”), terminó captando la atención de Swift. También alimentó un activo mercado de pulseras de amistad de los Chiefs.

“Espero que Taylor y Travis permanezcan juntos para siempre”, dijo van Dieren. “Eso sería grandioso para nosotros”.

Cerca de 73% de los adultos afirman que planean ver el juego este año, alrededor de 10% más que en los últimos años. El romance que ha acaparado los titulares durante toda la temporada de la NFL podría estar ayudando a aumentar el interés.

Maddie Schmitz, propietaria de Something Sweet by Maddie Lou en el suburbio de Coon Rapids en Minneapolis, bautizó al encuentro de este domingo en Las Vegas como el “Taylor Bowl”.

La mujer, que se autodescribe como Swiftie, está detrás de los pasteles inflamables, también conocidos como pasteles para quemar. Ella utiliza una impresora de imágenes comestibles con tintas igualmente comestibles para imprimir las imágenes con temas de los Chiefs y de Swift en dos hojas de — lo adivinó — papel comestible.

“Muchas mujeres los ordenan en secreto y los llevan a la fiesta del Super Bowl para sorprender a sus esposos porque, por fuera, es un pastel con el tema de los Chiefs, pero por dentro revela el amor a Taylor Swift que todas las féminas parecen tener”, dijo Schmitz.

Ella no es la única pastelera romántica. Dolce Bakery, ubicada en el suburbio de Prairie Village, Kansas, tiene toda una “Colección Swiftie” de pasteles en forma de corazón.

Las conferencias de prensa previas al Super Bowl están salpicadas de preguntas sobre la cantante.

Después de que Swift ganó el domingo el cuarto Grammy al Álbum del Año en su carrera, Kelce prometió que “llevaría algo a casa”. Incluso, se le preguntó varias veces al comisionado de la NFL Roger Goodell acerca de Swift, que estaba en primera fila cuando Kelce anotó un touchdown mientras conducía a los Chiefs a una victoria de 17-10 sobre los Ravens de Baltimore en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana.

El alcalde de Kansas City Quinton Lucas dijo que la ciudad ha sido afortunada por haber experimentado esta sacudida económica. “Ella es bienvenida para quedarse eternamente”, dijo en una declaración previa al juego.

Cualquier prenda que Swift use tiene una demanda particularmente alta. Por ejemplo, un anillo que luce la casaca con el número 87 de Kelce se agotó cuando fue visto en el dedo de Swift.

La fabricante del anillo, Emily Bordner, de eb & Company, sospecha que Donna Kelce compró el anillo para la novia de su famoso hijo. La tienda de Kansas City también le dio a la madre de las estrellas de la NFL (su hijo mayor, Jason Kelce, es centro de los Eagles de Filadelfia) un par de aretes, ya agotados, con el número de su hijo más joven en una casaca de los Chiefs. Swift ha sido vista usándolos también.

Desde entonces, todos han estado manos a la obra, y el esposo, la madre y los amigos de Bordner han arrimado el hombro.

“Una locura”, dijo. “Ha sido una locura absoluta. No creo que haya trabajado tan duro en toda mi vida, sin duda. Definitivamente no”.

Para Westside Storey, todo comenzó cuando Swift hizo un pedido en otoño pasado. Posteriormente, fue vista usando una gorra y una sudadera que la boutique de Kansas City le envió, recordó Chris Harrington, propietario de la tienda. Dijo que, inicialmente, pensó que el gran número de pedidos tendría corta duración, que sería sólo una historia divertida cuando la locura terminara.

“La gente habla sobre el efecto Taylor Swift, y uno lo escucha o lo lee o lo que sea, pero experimentarlo personalmente, ya sabes, es otro nivel”, dijo, y añadió que “se está convirtiendo casi en una identidad de la tienda”.

Generalmente, a la tienda le va bien cuando a los Chiefs les va bien, pero este año hay mucha más actividad que en otros años recientes durante el Super Bowl. Harrington lo atribuye al poder estelar de la pareja, y dice que lo ha elevado todo a un “nivel global”. Con frecuencia, añadió, los clientes se encuentran en una misión.

“Fueron enviados por su hermana en Filadelfia sólo a comprar un producto en la tienda en la que compró Taylor”, dijo. “Así que es una locura”.

Reconoce que “Todo el mundo tiene una opinión” sobre el romance. Pero añade que “a mí me encanta por un millón de razones”.

___

Vancleave informó desde Coon Rapids, Minnesota.