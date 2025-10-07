Pateadores de NFL logran más goles de campo de 60 yardas y los balones podrían ser la causa

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los goles de campo de más de 50 yardas, que antes eran una rareza en la NFL, ahora son tan comunes como los tiros mucho más cortos de la generación anterior. El alcance de muchos pateadores ahora supera las 60 yardas, cambiando la estrategia de los últimos minutos de manera significativa.

La revolución en el pateo ha generado preguntas sobre si los balones están alterados.

No del todo, pero hay una diferencia importante este año, ya que los equipos ahora tienen la oportunidad de preparar los balones de pateo antes del día del juego y practicar con los mismos balones que usan en los partidos. La longitud adicional que esto proporciona a los pateadores llevó al coordinador defensivo de Filadelfia, Vic Fangio, a compararlo con la explosión de jonrones durante la era de los esteroides en el béisbol a finales de la década de 1990.

“Es casi como si necesitaran un asterisco aquí. Fue la era de la bola viva o el asterisco para esos jonrones que (Barry) Bonds, (Sammy) Sosa y (Mark) McGwire estaban bateando. La forma en que han cambiado el balón, la NFL, el balón de pateo ha cambiado drásticamente los goles de campo”, afirmó Fangio.

La comparación de Fangio podría ser un poco hiperbólica, ya que los pateadores dicen que los balones más usados solo viajan unos pocos metros más lejos, pero incluso eso podría poner en peligro los récords de goles de campo de larga distancia.

Ya se han realizado cuatro patadas de al menos 60 yardas esta temporada, una menos que el récord de una sola temporada, con Chase McLaughlin de Tampa Bay logrando una de 65 yardas contra los Eagles de Fangio en la Semana 4, solo una yarda menos que el récord de Justin Tucker establecido en 2021.

Brandon Aubrey de Dallas hizo una de 64 yardas en la Semana 2, y Chris Boswell de Pittsburgh y Will Reichard de Minnesota también realizaron patadas de al menos 60 yardas.

Fangio predijo que Aubrey superará la barrera de las 70 yardas este año.

Aubrey expresó que cree que el mayor cambio es que los balones más consistentes proporcionan más tranquilidad.

NFL tiene más patadas largas que nunca

Las patadas de larga distancia se han vuelto mucho más comunes a medida que la calidad de los pateadores ha mejorado gracias a más entrenamiento y entrenamiento especializado. La NFL ha establecido récords en cada una de las últimas cuatro temporadas para goles de campo de al menos 50 yardas, con un total que alcanzó 195 en 2024, duplicando el total de cada temporada de la NFL hasta 2015.

Los pateadores están logrando el 72,5% de los goles de campo desde al menos 50 yardas, casi el doble de la tasa de hace tres décadas.

“Creo que definitivamente es una ventaja para los especialistas este año. Estás empezando a ver la línea de distancia de los goles de campo retroceder un poco. Eso es algo natural.

“Será emocionante ver lo que algunos de estos pateadores con gran pierna pueden hacer”, dijo Jon Weeks, el long snapper de los 49ers, quien está entrando en su 16ª temporada en la NFL.

Aunque la tendencia hacia patadas más largas ha sido constante en las últimas dos décadas, ha aumentado aún más en lo que va de esta temporada tras el cambio en las reglas para el "K ball", con las 28 patadas realizadas desde al menos 55 yardas, la mayor cantidad jamás registrada en cinco semanas y más que en cualquier temporada completa hasta 2022.

Historia de las reglas del K Ball

El cambio de este año se produjo después de que siete equipos —Baltimore, Cleveland, Houston, Filadelfia, Las Vegas, Minnesota y Washington— hicieran una propuesta para reducir el estrés en los equipos de equipamiento en los días de juego.

Antes de esta temporada, los balones designados para el uso en el juego de pateo se enviaban directamente a los oficiales y se llevaban al estadio el día del juego. Los equipos luego tenían una ventana de 60 minutos para preparar tres balones de pateo, usando solo una toalla húmeda, una toalla seca y un cepillo especial para balones.

Ahora, los equipos recibieron 60 "K balls" antes de la temporada para preparar para los juegos, con cada equipo recibiendo tres en cada juego que son aprobados por el árbitro. Ningún balón puede ser usado en más de tres juegos.

Las reglas iniciales para los balones de pateo se implementaron por primera vez en 1999 después de que supuestamente los especialistas hacían todo tipo de cosas para manipular el balón, incluyendo el uso de microondas, secadoras y saunas para ablandar el cuero y hacerlos más fáciles de patear.

Inicialmente, solo los oficiales podían preparar los balones y los pateadores y punters se quejaban de que eran demasiado resbaladizos. Eso cambió después de la temporada 2006, cuando el mariscal de campo de Dallas, Tony Romo, dejara caer un snap como el holder en un potencial gol de campo ganador en una derrota de playoffs ante Seattle.

Ahora los balones para el juego de pateo pueden ser preparados con anticipación, al igual que los balones para el resto del juego, pero los equipos están mayormente limitados a usar las toallas y un cepillo especial de la marca Wilson.

Los balones no pueden ser sometidos a altas temperaturas como secadoras o microondas y la forma no puede ser alterada en absoluto.

¿Cuál es el impacto de los nuevos balones?

El entrenador de equipos especiales de los Titans, John Fassel, minimiza el impacto de las nuevas reglas, diciendo que los aproximadamente 20 minutos que el personal de equipamiento tenía anteriormente para preparar cada uno de los tres balones de pateo eran suficientes.

El pateador de los Jets, Nick Folk, comparó la diferencia en los balones con comprar un nuevo guante de béisbol cada semana y ablandarlo durante una hora en comparación con tener un guante que ha sido ablandado durante un largo período de tiempo y ahora se ajusta perfectamente.

El impacto no es solo en los goles de campo. Los despejes también están viajando más lejos. Después de que el promedio cayera 1,5 yardas de 1998 a 1999 cuando se pusieron en uso los primeros "K balls", ha habido un aumento gradual desde que las reglas cambiaron por primera vez en 2007.

El despeje promedio ahora viaja 47,7 yardas, lo que habría sido el récord individual de una sola temporada hace apenas 20 años.

