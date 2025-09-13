Patel enfrenta audiencias en el Congreso tras errores en caso Kirk y crisis en el FBI

WASHINGTON (AP) — Horas después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el director del FBI, Kash Patel, dijo en redes sociales que “el sujeto” del asesinato estaba bajo custodia, pero no lo estaba. Dos hombres detenidos en un inicio fueron liberados rápidamente, y las autoridades de Utah reconocieron que el pistolero seguía prófugo.

El falso testimonio fue más que un tropiezo. Puso de relieve la arriesgada incertidumbre que rodea el liderazgo de Patel en la agencia mientras la credibilidad del buró —y la de él mismo— están bajo una presión extraordinaria.

En las audiencias de supervisión ante el Congreso de la próxima semana, Patel enfrentará no solo preguntas sobre esa investigación, sino también dudas más amplias sobre si puede estabilizar una agencia de seguridad federal fragmentada por luchas políticas y agitación interna.

Los demócratas están preparados para presionar a Patel sobre una purga de altos ejecutivos que ha provocado una demanda, su búsqueda de las quejas del presidente Donald Trump mucho después de que terminó la investigación de Rusia, y una realineación de recursos que ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen callejero, aunque la agencia ha sido definida durante décadas por su trabajo en amenazas complicadas como la contrainteligencia y la corrupción.

Eso se suma a las preguntas sobre el manejo de archivos del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, la adición de un cosubdirector para trabajar junto a Dan Bongino, y el uso de polígrafo en algunos agentes en los últimos meses para identificar fuentes de filtraciones. Mientras tanto, es probable que los republicanos se unan en su defensa o redirijan el foco hacia los críticos de la agencia.

Las audiencias ofrecerán a Patel su escenario más trascendental hasta ahora, y quizás la prueba más clara de si puede convencer al país de que el FBI, bajo su supervisión, puede evitar agravar sus errores en un tiempo de violencia política y desconfianza creciente.

“Debido al escepticismo que algunos miembros del Senado han tenido y aún tienen, es extremadamente importante que se desempeñe muy bien en estas audiencias de supervisión” el martes y miércoles, dijo Gregory Brower, un exejecutivo del FBI que sirvió como su principal funcionario de asuntos del Congreso.

El FBI declinó comentar sobre el próximo testimonio de Patel ante el comité.

Afirmó que el sujeto estaba “bajo custodia”

El asesinato de Kirk será una investigación minuciosamente examinada, no solo porque fue el más reciente estallido de violencia política dentro de Estados Unidos, sino también por las amistades de Kirk con Trump, Patel y otras figuras y aliados de la administración.

Mientras los agentes de Salt Lake City investigaban, Patel publicó en X que “el sujeto del horrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora bajo custodia”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en una conferencia de prensa casi contemporánea que “Quienquiera que haya hecho esto, te encontraremos”, sugiriendo que las autoridades aún estaban buscando. Poco después, Patel publicó que la persona bajo custodia había sido liberada.

“Eso no transmite el mensaje que quieres que el público escuche”, dijo Chris O’Leary, un ejecutivo retirado de contraterrorismo del FBI. “Tuvo el efecto contrario. La gente empieza a preguntarse qué está pasando. Esto parece como los Keystone Cops y sigue empeorando”.

Al día siguiente, se canceló una conferencia de prensa programada para la tarde debido a “sucesos rápidos” mientras Patel y Bongino volaban a Utah. Se llevó a cabo en su lugar por la noche. Patel estuvo, pero no habló.

Mientras la búsqueda se prolongaba por más de un día, Patel expresó su frustración en una llamada con el personal del FBI el jueves sobre lo que percibía como un fracaso para mantenerlo informado, incluyendo que no se le mostró rápidamente una fotografía del presunto tirador. Eso según dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a discutirlo por nombre y hablaron bajo condición de anonimato con The Associated Press. The New York Times informó previamente detalles de la llamada.

El viernes por la mañana, las autoridades anunciaron el arresto en una conferencia de prensa donde Patel se atribuyó el mérito de ciertos pasos investigativos, diciendo que, “Bajo mi dirección, el FBI publicó el primer conjunto de fotos del FBI”.

Preguntado sobre el escrutinio de su desempeño, el FBI emitió un comunicado diciendo que había trabajado con la policía local para llevar al presunto tirador, Tyler Robinson, ante la justicia y “continuará siendo transparente con el pueblo estadounidense”.

La respuesta general de Patel no pasó inadvertida en círculos conservadores. Un estratega prominente, Christopher Rufo, publicó en X que era “hora de que los republicanos evalúen si Kash Patel es el hombre adecuado para dirigir el FBI”.

Purga de personal

El mismo día que Kirk fue asesinado, Patel enfrentó otro problema por separado: una demanda de tres altos ejecutivos del FBI despedidos en una purga de agosto que eliminó décadas de experiencia institucional y que caracterizaron como una campaña de represalia de la administración Trump.

Entre los despedidos estaba Brian Driscoll, quien como director interino del FBI en los primeros días de la administración Trump resistió las demandas del Departamento de Justicia de revelar nombres de agentes que investigaron el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Driscoll alegó en la demanda que fue despedido después de chocar con Patel sobre las demandas de la administración de despedir a un piloto del FBI que fue identificado erróneamente en las redes sociales como el agente del caso en la investigación de documentos clasificados de Trump.

Según la demanda, Patel le dijo a Driscoll que su empleo dependía de despedir a personas que la Casa Blanca quería fuera. El FBI ha declinado comentar sobre la demanda.

Los otros demandantes son Spencer Evans, un exalto agente en Las Vegas cuya carta de despido citaba una “falta de razonabilidad y exceso de celo” en la implementación de políticas de COVID-19 como funcionario de recursos humanos, una afirmación que sus abogados califican de falsa, y Steve Jensen, quien ayudó a supervisar las investigaciones del FBI sobre el motín del 6 de enero en el Capitolio.

La agitación continúa una tendencia que comenzó antes de que Patel asumiera, cuando más de media docena de altos ejecutivos fueron forzados a salir bajo una justificación del Departamento de Justicia de que no podían ser “confiados” para implementar la agenda de Trump.

Desde entonces ha habido un cambio significativo en el liderazgo en las 55 oficinas de campo del FBI. Algunos se fueron debido a promociones y jubilaciones planificadas, pero otros debido a ultimátums para renunciar o aceptar nuevas asignaciones. La jefa de la oficina de Salt Lake City, una investigadora experimentada en contraterrorismo, fue expulsada de su posición semanas antes de que Kirk fuera asesinado en una universidad de Utah, dijeron personas familiarizadas con el cambio.

En julio, un agente con base en Norfolk, Virginia, Michael Feinberg, escribió un relato en primera persona diciendo que se le dijo que se preparara para una degradación y un examen de polígrafo debido a su amistad con Peter Strzok, un agente destacado del FBI en la investigación sobre los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump en 2016 despedido por mensajes de texto despectivos enviados sobre Trump. Feinberg renunció.

Las prioridades del FBI cambiaron con Patel

Patel llegó al FBI habiendo sido un crítico agudo de su liderazgo, incluyendo las investigaciones sobre Trump que, según él, politizaron la institución. Con Patel y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, el FBI y el Departamento de Justicia se han visto envueltos en sus propias investigaciones políticamente complicadas, como la de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Patel se ha movido rápidamente para rehacer la agencia, con el FBI y el Departamento de Justicia trabajando para investigar una de las principales quejas del presidente republicano: la investigación de Trump-Rusia de años atrás.

Trump ha dicho que esa investigación, que no estableció una conspiración criminal entre Rusia y la campaña de Trump, es un “engaño” y “cacería de brujas”.

El Departamento de Justicia pareció confirmar en un comunicado inusual que estaba investigando al exdirector del FBI James Comey y al exdirector de la CIA John Brennan, jugadores clave en la saga de Rusia listados por Patel en un libro que escribió como “miembros del Estado Profundo del Poder Ejecutivo”, pero no dijo para qué. Bondi ha ordenado que se presente evidencia a un gran jurado, y agentes y fiscales han comenzado a solicitar información y entrevistas de exfuncionarios relacionados con la investigación, según múltiples personas familiarizadas con el alcance.

Los críticos de la nueva investigación de Rusia la consideran un intento transparente de pasar página del feroz rechazo que el FBI y el Departamento de Justicia enfrentaron de elementos de la base de Trump tras su anuncio de julio de que no liberarían más documentos de la investigación de Epstein.

Mientras tanto, Patel ha elevado la lucha contra el crimen callejero, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal a la cima de la agenda del FBI, en alineación con la agenda de Trump.

El FBI ha sido clave en la toma de control del gobierno federal del departamento de policía de Washington, participando con agencias asociadas en arrestos por delitos, como conducir en estado de ebriedad, que históricamente no se consideraban prioridades centrales del FBI.

La agencia no se disculpa por la vigilancia agresiva en ciudades estadounidenses que la administración Trump sostiene han sido consumidas por el crimen. Patel y Bongino han estado promoviendo el número de arrestos que involucran a la aplicación de la ley federal en una iniciativa que llaman Operación Calor de Verano. Patel dice que los miles de arrestos acumulativos, muchos de ellos relacionados con la inmigración, son “lo que sucede cuando dejas que los buenos policías sean buenos policías”.

Pero algunos están preocupados de que el enfoque en el crimen callejero pueda desviar la atención de las sofisticadas amenazas de corrupción pública y seguridad nacional para las cuales la agencia ha sido durante mucho tiempo principalmente, si no exclusivamente, responsable de investigar. En un ejemplo, un escuadrón de corrupción federal en Washington fue disuelto esta primavera pasada.

“Uno de los grandes problemas que veo es que los programas de investigación que más se han visto afectados este año son los que realmente solo el FBI hace, o el FBI hace mejor que nadie”, dijo Matt DeSarno, quien se retiró en 2022 como jefe de la oficina de campo de Dallas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.