Patinador artístico español dice no podrá usar música de "Minions" en los Juegos por problema derechos
Por Rory Carroll
MILÁN, 2 feb (Reuters) -
El patinador artístico español Tomás-Llorenc Guarino Sabate dijo el lunes que no se le permitirá utilizar la música de la saga cinematográfica "Minions", con la que ha patinado durante toda la temporada, en los Juegos de Milán-Cortina debido a un problema de derechos de autor.
Guarino Sabate, seis veces campeón de España y que debutará en los Juegos Olímpicos, afirmó que siguió todos los procedimientos requeridos y presentó la música a través del sistema ClicknClear de la ISU en agosto.
"Por desgracia, apenas unos pocos días antes de la ceremonia de apertura, me informan de que ya no tengo permiso para usar ese programa por problemas a la hora de liberar el copyright”, publicó en las redes sociales.
"Es increíblemente decepcionante. No obstante, afronto de cara este reto y haré todo lo que pueda para sacar partido de la situación", agregó.
Guarino Sabate, de 26 años, vistió una camiseta amarilla y un mono azul durante su actuación para parecerse a los populares personajes animados. La franquicia "Minions" es propiedad de Illumination, una filial de Universal Pictures.
Guarino Sabate dijo que eligió la música para aportar alegría y un estilo divertido al hielo y demostrar que «patinar como patinador artístico olímpico masculino puede ser divertido».
"A mis fans: ojalá tuviera mejores noticias, pero estoy enormemente agradecido por vuestro apoyo esta temporada. Prometo salir al hielo dando todo lo que tengo y presentar programas de los que tanto vosotros como yo podamos sentirnos orgullosos". (Reporte de Rory Carroll en Milán. Editado en español por Javier Leira)