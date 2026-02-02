Patinador artístico español dice no podrá usar música de "Minions" en los Juegos por problema derechos

Por Rory Carroll

MILÁN, 2 feb (Reuters) -

El patinador artístico español Tomás-Llorenc Guarino Sabate dijo ⁠el lunes que ⁠no se le permitirá utilizar la música de la saga cinematográfica "Minions", con la que ha ⁠patinado durante toda ‌la ​temporada, en los Juegos de Milán-Cortina debido a ​un problema de derechos de autor.

Guarino Sabate, seis veces ‌campeón de España y que ‌debutará en los Juegos Olímpicos, ​afirmó que siguió todos los procedimientos requeridos y presentó la música a través del sistema ClicknClear de la ISU en agosto.

"Por desgracia, apenas unos pocos días antes de la ceremonia de apertura, me informan de que ya no tengo permiso para ⁠usar ese programa por problemas a la hora de liberar el copyright”, ​publicó en las redes sociales.

"Es increíblemente decepcionante. No obstante, afronto de cara este reto y haré todo lo que pueda para sacar partido de la situación", agregó.

Guarino Sabate, de 26 años, vistió una camiseta amarilla y un mono ⁠azul durante su actuación para parecerse a los populares personajes ​animados. La franquicia "Minions" es propiedad de Illumination, una filial de Universal Pictures.

Guarino Sabate dijo que eligió la música para aportar alegría ‍y un estilo divertido al hielo y demostrar que «patinar como patinador artístico olímpico masculino puede ser divertido».

"A mis fans: ojalá tuviera mejores noticias, pero estoy enormemente agradecido por vuestro apoyo esta temporada. Prometo salir ​al hielo dando todo lo que tengo y presentar programas de los que tanto vosotros como yo podamos sentirnos orgullosos". (Reporte de Rory ‍Carroll en Milán. Editado en español por Javier Leira)