Patinaje: Gran Bretaña aprueba parejas del mismo sexo

La Federación Británica de Patinaje sobre Hielo permitirá a partir del próximo año que dos hombres o dos mujeres compitan en torneos nacionales de danza sobre hielo, siguiendo el objetivo de los otros dos países de crear un entorno más inclusivo, pese a que las normas de la Federación Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) aún exigen parejas masculinas y femeninas para los certámenes mundiales.

Esta medida de la Federación Británica de Patinaje sobre Hielo pretende que el deporte sea más accesible para todos al ofrecer más oportunidades, especialmente para las patinadoras que a menudo tienen dificultades para encontrar parejas masculinas, como lo destacaron figuras prominentes como el ex campeón canadiense Scott Moir.

Actualmente, las reglas de la Unión Internacional de Patinaje para los torneos de patinaje artístico (parejas y danza sobre hielo) aún requieren equipos de un hombre y una mujer, lo que significa que las parejas del mismo sexo aún no pueden competir a nivel internacional.

Canadá ya había ampliado las competiciones a parejas del mismo sexo en 2022.

El cambio de reglas entró en vigor en Finlandia esta temporada, con Emma Aalto y Millie Colling convirtiéndose en el primer equipo de danza sobre hielo del mismo sexo del país.

Ex patinadoras artísticas como la canadiense Kaitlyn Weaver, ganadora de tres medallas mundiales y miembro del Comité Técnico de Danza sobre Hielo de la ISU, han presionado para el cambio de reglas.

Todo esto es parte de un movimiento creciente hacia una mayor inclusión en el patinaje artístico, que se refleja en las restricciones actuales a nivel nacional para parejas del mismo sexo, pero el objetivo es expandir la competencia a nivel internacional.

Las campeonas olímpicas Gabriella Papadakis y Madison Hubbell hicieron historia hace meses al actuar juntas en la gala Art on Ice en Suiza.

Fue una primicia mundial en un evento importante donde las parejas competidoras son mixtas.

El mensaje, que varias federaciones ya están adoptando, es romper las barreras de género y allanar el camino para que las parejas del mismo sexo compitan en competiciones oficiales.

Moir, tricampeón mundial de danza sobre hielo, ha expresado su apoyo a la inclusión de parejas del mismo sexo y Skate Canada se ha convertido en la primera federación en permitir que las parejas del mismo sexo compitan a nivel nacional.

La ISU no está revisando actualmente su reglamento, pero con más federaciones votando a favor del cambio, siendo Gran Bretaña la última, la posibilidad de ver a dos hombres o dos mujeres patinando sobre hielo en los Juegos Olímpicos podría no ser tan remota. (ANSA).