Patinaje: Italia ganó 8 medallas en torneo europeo de short track

Fontana, de 36 años y que será una de las abanderadas de Italia en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, se impuso en la competencia de 1500 metros, en la que superó a la neerlandesa Zoe Deltrap, mientras que la también italiana Arianna Sighel completó el podio.

Minutos después llegó la segunda medalla dorada para Italia en la última jornada de competencia gracias al triunfo de Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Andrea Cassinelli y Luca Spechenhauser en la posta masculina de 5000 metros.

El equipo italiano se impuso con un tiempo de 6'47"817, con el que antecedió al equipo de Países Bajos (6'48"185), mientras que la formación de Polonia completó el podio con un registro de 6'51"085.

Justamente Spechenhauser y Nadalini (que ayer completó el podio en la prueba de 1500 metros), finalizaron en el segundo y tercer puesto de la competencia masculina de 1000 metros, que registró la victoria del neerlandés Jens van't Wout.

De esta manera, la delegación "azzurra" se despidió de Tilburg con un total de 8 preseas (2 de oro, 2 de plata y 4 de bronce).

(ANSA).