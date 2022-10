Patines sobre ruedas viven un resurgimiento

En una cancha de baloncesto cualquiera en Waltham, Massachusetts, las hojas de los árboles le dan un toque otoñal y el viento frío las lleva de un lado para otro. Pero no hay nadie jugando. El lugar ahora les pertenece a los patinadores.

“Le había puesto el ojo a los patines desde hace tiempo, vi que se estaban poniendo de moda otra vez”, relató Tammy Donroe Inman, de 48 años, quien recientemente compró un par de relucientes Impalas. Va al parque algunos días a la semana, se pone sus audífonos y patina.

“Como una patinadora de mayor edad, pensé que me sentiría insegura, pero la verdad es que no”, dijo Donroe Inman, quien llevaba puesto su casco y rodilleras. “Me caigo todo el tiempo, pero es pura diversión”.

Con toda la onda retro, el patinaje sobre ruedas ha tenido un resurgimiento en esta década y no se ve cuándo pueda pasar la moda.

Su resurgimiento tal vez se deba en parte a la pandemia, la cual atrajo a más personas a realizar una actividad física más accesible y social al aire libre. También puede ser parte de un gusto por la moda y la música de la era disco de las décadas de 1970 y 1980, la última vez que el patinaje sobre ruedas tuvo tanto auge. En la década de 1990, lo más novedoso eran los patines en línea, pero su atractivo se ha ido perdiendo.

Ahora están surgiendo pistas improvisadas para el patinaje sobre ruedas en parques y avenidas, y cada vez se ven más patines en las redes sociales. Las grandes reuniones para salir a patinar son algo común en las urbes, por ejemplo a las afueras del Museo del Louvre, en París, o en Venice Beach, California, donde los patinadores se han congregado durante décadas.

Este verano, el Rockefeller Center de Nueva York instaló una pista de patinaje sobre ruedas por primera vez desde 1940, anunciando que estaba “trayendo de vuelta la magia de 1970”.

Y además están todas esas celebridades en patines.

La estrella de la música country Tyler Hubbard patina bajo una bola de disco en el video de su nueva canción “Baby Gets Her Lovin”. Madonna salió a patinar en una nueva pista del Central Park de Nueva York durante una celebración disco durante el verano.

Los videos del cantante de R&B Usher patinando acaparan las vistas en TikTok y YouTube, mientras que Joanna Gaines se puso patines en la edición de verano de su revista Magnolia. Enfundados con colores neón, los actores Ryan Gosling y Margot Robbie patinan de un lado a otro de Venice Beach mientras interpretan a Ken y Barbie para la película “Barbie” que se estrenará a mediados del próximo año.

Los cineastas responsables del documental de HBO de 2019 “United Skates”, sobre el patinaje sobre ruedas como parte de una vibrante subcultura negra, dijeron a The Associated Press en aquel momento que esperaban narrar el fin de una era. Pero descubrieron que era todo lo contrario. Como les dijo un joven patinador de raza negra: “El patinaje no está muerto, sólo se volvió alternativo”.

En Harlick Skates, una empresa de patines fundada en 1933 en San Carlos, California, el propietario de cuarta generación Jason Kuhn dijo que las ventas de patines empezaron a repuntar en 2020.

“Empecé a ver cómo nos llovían órdenes”, comentó.

Aunque los patines de ruedas solían ser sólo el 20% del negocio de Harlick, ahora son más populares que los de hielo. “Es difícil encontrar empleados. No cualquiera sabe cómo hacer este tipo de trabajo”, comentó.

Muchos patinadores adultos no han patinado desde que eran niños. Esto también ha impulsado un boom en las clases por internet.

Nicole Fiore, de 30 años, residente del condado de Orange, California, enseña trucos y coreografías en línea y en YouTube. Sus padres fueron instructores de patinaje y ella es tetracampeona mundial de patinaje sobre ruedas.

“Nunca antes había visto a personas patinando en los estacionamientos y de repente aquí están”, comentó. “He estado esperando este momento toda mi vida”.

Un día de patinaje puede ser un gran ejercicio. Hay muchas modalidades: patinaje competitivo, de velocidad, danza en patines y roller derby, un deporte de contacto entre dos equipos.

Sin embargo, no tienes que estar en la mejor forma para empezar a patinar.

Dana Johnson, cuyo nombre en el roller derby es Val Kyrie, empezó a participar en una liga local hace siete años tras divorciarse. Se aficionó al roller derby después de ver un encuentro, aunque no se consideraba atlética.

Kyrie, de 35 años, es ingeniera, y ahora se dedica a las relaciones públicas del Minnesota Roller Derby.

“Esos patines son un gran elemento de igualdad”, dice. “Todo depende de cómo uses tu cuerpo sobre esos patines”.

Tracee Herbaugh está en Twitter como: @T_Marie

