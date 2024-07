Patri Guijarro está "feliz" por "ver cómo han cambiado las cosas" en España

La futbolista internacional española Patricia Guijarro ha admitido este jueves sentirse "feliz" por volver a la selección nacional después de casi dos años y "ver cómo han cambiado las cosas" en un equipo que ahora entrena Montse Tomé y en cuyo horizonte están dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2025 y los Juegos Olímpicos de París.

"Feliz de estar aquí, de ver cómo han cambiado las cosas, de verme otra vez vestida de la selección, de la tranquilidad y normalidad. La verdad que eso es para estar contenta", declaró Guijarro a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La centrocampista del FC Barcelona, una de las mejores del mundo en su posición, decidió recientemente volver a estar disponible para la 'Roja'. Ella integró el grupo de 15 jugadoras que en septiembre de 2022 renunciaron a ser convocadas si no se producían cambios en la RFEF.

"Al final casi dos años sin volver con la selección; que obviamente tienes ganas, pero ha sido un proceso difícil y duro. Pero bueno, la verdad es que contenta y nerviosilla, pero la adaptación ha sido poco a poco buena", indicó Guijarro sobre la nueva realidad del fútbol español, con Montse Tomé como entrenadora del combinado femenino.

"Después de tanto tiempo, la verdad que estaban muy felices, muy contentos, que todo vaya a la normalidad siempre se agradece y tranquiliza", señaló sobre sus más allegados. "Eso me transmitían a mí y yo lo vivo así también, y la verdad que todos bastante contentos", añadió.

A su juicio, Tomé la ha incluido en esta nueva convocatoria por su "forma de ser". "Ella obviamente siempre me pide esa alegría y que sea yo en el campo, por supuesto, no diferente a lo que hago en mi club. Ya me ha comunicado que está contenta con el año que he hecho y que en principio sí que mi posición aquí es más de pivote, pero no me pide nada diferente que sea yo", insistió Guijarro al respecto.

"Es uno de los mayores logros estar en unos JJ.OO., poder participar. La verdad que es un orgullo después de todo lo que he vivido poder estar ahí, después del Mundial, que fue un logro y un hito de la selección, pero no poder vivirlo...", reflexionó. "Luego estar aquí para mí ha sido como un pequeño regalo, un pequeño gran regalo", matizó finalmente.

