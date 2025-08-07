LA NACION

Pátria AgroNegócios reporta caída de producción de soja en Brasil en la campaña 2025/26

Pátria AgroNegócios reporta caída de producción de soja en Brasil en la campaña 2025/26

SAO PAULO, 7 ago (Reuters) - La cosecha de soja de Brasil en la campaña 2025/26 alcanzaría los 166,56 millones de toneladas, según la primera estimación de la consultora Pátria AgroNegócios, publicada el jueves.

De confirmarse, el volumen de soja producido sería un 1,3% inferior a la cosecha del año pasado.

Según la consultora, el área sembrada con soja en el país debe alcanzar 48,13 millones de hectáreas, un 1,4% más que en el ciclo pasado, pero con el menor crecimiento visto desde la temporada 2006/07.

La consultora espera que la productividad sea de 3461 toneladas por hectárea, un 2,7% menos interanual. (Por Letícia Fucuchima y Gabriel Araújo. Editado en español por Javier Leira)

