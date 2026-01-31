"Patria o muerte", responde Cuba a amenazas de Trump contra países que le suministren petróleo

31 ene (Reuters) - El gobierno de Cuba dijo que enfrentará las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que le vendan o suministren petróleo con "firmeza" y agregó que ante la presión económica de Washington, la decisión es una: "patria o muerte".

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para autorizar la imposición de aranceles adicionales a productos importados desde países que suministren petróleo a Cuba, justificando que "las políticas, prácticas y acciones" del gobierno comunista de la isla representan una amenaza para la seguridad nacional de su país, algo que LA NACION calificó como "una lista extensa de mentiras".

Washington sostiene que el gobierno de Cuba mantiene alianzas con actores hostiles a Estados Unidos, apoya actividades consideradas terroristas y comete violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que, según la orden, justifica el uso de herramientas comerciales para proteger la seguridad nacional y la política exterior estadunidense.

"El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible a nuestro país", dijo la cancillería cubana en un comunicado publicado la noche del viernes.

"Se confunde el imperialismo cuando confía en que con la presión económica y el empeño en provocar sufrimiento a millones de personas, se va a doblegar su determinación de defender la soberanía nacional y de impedir que Cuba caiga, una vez más, bajo el dominio estadounidense", agregó. "Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una: ¡Patria o Muerte, Venceremos!".

La medida de Estados Unidos podría agudizar la escasez de petróleo en Cuba, que ya sufre apagones masivos que se extienden diariamente durante horas y otras graves consecuencias en la economía. Tras la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, Trump anunció que no habría más envíos de petróleo para Cuba desde el país sudamericano. Desde entonces, México surgió como el principal proveedor de crudo y derivados para la isla, pero esta semana su presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó la interrupción de los envíos, en medio de presiones de Washington. (Reporte de Diego Oré en Ciudad de México)