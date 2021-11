Patricia cornwell resucita a la querida kay scarpetta para "autopsy"

Por Mindy Burrows

30 nov (Reuters) - La escritora superventas de novelas policíacas, Patricia Cornwell, pensó que había terminado de escribir libros para siempre, hasta que la pandemia del coronavirus llegó y, con ella, la inspiración para una nueva novela protagonizada por la muy querida personaje de la autora estadounidense, la médica forense Kay Scarpetta.

"Autopsy" ("Autopsia"), publicada el martes, es la 25ª novela de Cornwell sobre Scarpetta, una serie que inició en 1990 con "Postmortem".

Cornwell creía que había terminado la historia de Scarpetta con "Chaos", de 2016, pero cuando el mundo entró en crisis el año pasado, empezó a preguntarse qué haría la patóloga forense de la ficción con todo esto.

"Empecé a pensar, ¿qué diría Scarpetta de todo esto? ¿Qué haría ella con este universo en el que vivimos ahora? (...) Porque no es el mismo que había cuando dejé de hacer esto hace cinco años", dijo la autora.

"Autopsy" lleva a Scarpetta de vuelta al lugar donde empezó, en Virginia, Estados Unidos, donde trabaja como jefa de los médicos forenses y se enfrenta a un agotador caso de asesinato y a un posible crimen en el espacio exterior, una situación que Cornwell investigó a fondo.

"La forma en que lo describo es absolutamente precisa. Tengo un astronauta que vivió en la estación espacial y trabajé con él para hablar de lo que hacen los fluidos allí arriba. ¿Cómo se maneja esto? Es decir, ¿cómo se las arregla la NASA?", dijo.

La investigación de Cornwell la llevó a lugares que la mayoría de la gente nunca llegaría a visitar, como la sede del Servicio Secreto en Washington y la Casa Blanca.

A pesar de haber pensado que había terminado de escribir, Cornwell dijo que ya está escribiendo la próxima historia de Scarpetta, un difícil juicio por asesinato.

"Se ha tomado cinco años de distancia y es como si me hubiera enviado de vuelta a la escuela de posgrado. Me dijo: '¿Sabes qué? Ve a pasar el rato en la NASA. Ve a pasar el rato con gente inteligente. Ve a aprender algo nuevo. Me estás volviendo loca'". (Reporte de Mindy Burrows; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)