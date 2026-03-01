Patricia López Arnaiz conquista el Goya a la mejor actriz protagonista por "Los domingos"

La intérprete vasca Patricia López Arnaiz ganó este sábado el premio Goya a la mejor actriz protagonista por su papel de una tía que lucha por evitar que su sobrina adolescente deje todo para ingresar en un convento en "Los domingos".

Su aplaudida interpretación de la perpleja tía que pretende hacer entrar en razón a la joven le ha dado a López Arnaiz su segundo Goya a la mejor actriz, después del que logró en 2021 por la película "Ane".

La intérprete vasca, de 44 años, es una habitual de los reconocimientos cinematográficos. También fue galardonada con la Concha de Plata a la mejor interpretación en el festival de San Sebastián en 2024 por su papel en "Los destellos".

Con 13 nominaciones, "Los domingos" llegaba a esta edición de los Goya como la máxima favorita de la noche, tras acumular reconocimientos como el máximo galardón en el pasado festival de San Sebastián.

La cinta, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, reflexiona sobre el deseo de una joven de 17 años de hacerse monja de clausura y el cisma que ese anuncio produce en la familia, entre su padre viudo que trata de encajarlo y su tía que trata de impedirlo.