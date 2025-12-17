Patrick Mahomes inicia rehabilitación tras cirugía de rodilla. Chiefs esperan que jugará en 2026

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El quarterback Patrick Mahomes comenzó la rehabilitación tras someterse a una cirugía para reparar dos ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda, y los Chiefs están optimistas de que el dos veces MVP podría estar de regreso a principios de la próxima temporada, quizás incluso para cuando Kansas City juegue en la Semana 1.

Rick Burkholder, su vicepresidente de medicina deportiva y rendimiento, dijo el miércoles que el procedimiento realizado en Dallas por el doctor Dan Cooper el lunes por la noche salió bien. La operación ocurrió unas 24 horas después de que el quarterback se rompiera el ligamento cruzado y el ligamento colateral lateral en una derrota ante los Chargers.

El tiempo de recuperación para una lesión de este tipo es de aproximadamente nueve meses, aunque podría variar varios meses dependiendo de diversos factores. Se espera que la próxima temporada comience el 10 de septiembre de 2026, y los Chiefs podrían disputar su primer partido unos días después.

"Cada jugador es diferente. Cada deporte es diferente. Cada posición es diferente", comentó Burkholder. "(Mahomes) está tan en sintonía con lo que hace, que lo hace un poco más rápido. Aproximadamente son nueve meses, pero podría ser un mes o dos más, un mes o dos menos".

La derrota ante los Chargers eliminó a los Chiefs de la contienda de postemporada, terminando una racha de una década. También habían ganado los últimos nueve títulos del Oeste de la AFC, alcanzado los siete campeonatos de conferencia anteriores y jugado en los últimos tres Super Bowls.

Ahora, el suplente Gardner Minshew será el mariscal de campo en los últimos tres juegos a partir del domingo en Tennessee.

"Rápido cambio de un juego muy emocional, y obviamente la situación con Pat, la situación con la imagen de los playoffs de nuestro equipo", expresó Minshew. “¿Pero sabes qué? Estás donde estás. Tenemos que darle la vuelta a esto y conseguir una victoria este fin de semana”.

Los Chiefs podrían estar sin varios nombres importantes además de su mariscal de campo estrella.

Rashee Rice y su compañero receptor Tyquan Thornton están en el protocolo de conmociones tras recibir golpes fuertes en el juego contra Los Ángeles, mientras que el tackle izquierdo Jaylon Moore sigue fuera con una lesión de rodilla y el tackle derecho Jawaan Taylor está fuera por un problema en el codo.

En defensa, el cornerback Trent McDuffie sigue lidiando con una lesión de rodilla y el linebacker Leo Chenal con un problema en el hombro.

Ninguno de esos jugadores practicó el miércoles.

"Veremos cómo evolucionan en cuanto al tiempo para el juego", dijo el entrenador de los Chiefs Andy Reid.

En cuanto a Mahomes, planea regresar a Kansas City para el viernes, donde continuará rehabilitándose con el personal de Burkholder. Liderando el esfuerzo estará Julie Frymyer, su asistente de entrenador y principal fisioterapeuta, cuyo nombre fue noticia durante los playoffs de 2022-23 por su papel en ayudar a Mahomes a superar un esguince severo de tobillo sin tener que perderse un juego.

Frymyer incluso apareció recientemente junto a Mahomes en un comercial de seguros de State Farm.

"Creo que ustedes saben, como jugador, su mentalidad es un poco diferente a la de la mayoría", manifestó Burkholder. "Es tan disciplinado en lo que hace. Está aquí a las 6 de la mañana. Es el último en salir por la noche. Tomará la rehabilitación de esa manera. Cuando sumas todas las pequeñas cosas, eso permite que el jugador regrese más rápido. No se curan más rápido, simplemente vuelven al rendimiento más rápido".

Reid dijo que ha hablado diariamente con Mahomes desde la lesión en los minutos finales del juego del domingo.

"Está muy positivo en este momento", dijo Reid. “Como dijo Rick, tomó la iniciativa el mismo día. No esperarías menos. 'Levántame, ponme en marcha', básicamente está diciendo, una hora después del juego. 'Ponme un soporte y déjame ir'. No es una de esas lesiones, obviamente, pero esa es su mentalidad. Creo que lo hará genial con la rehabilitación. Es un sanador bastante rápido de esa manera. Y su actitud es el 90% de las cosas, cómo lo abordas. Cómo estás dispuesto a superar el dolor para estar bien”.

Minshew reconoció una sensación extraña al caminar por las instalaciones del equipo sin Mahomes esta semana. Pero los dos mariscales de campo han estado en contacto, y el veterano de 47 partidos en siete temporadas de la NFL espera con ansias la contribución de Mahomes el resto del camino.

“Ha sido genial. Tan pronto como ha podido en medio de sus cosas, ha estado enviando mensajes al grupo de quarterbacks”, dijo Minshew. "Muy positivo. Tratando de motivarnos. Ese tipo todavía quiere que ganemos. Eso es lo que le importa".

