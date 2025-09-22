Patrick Mahomes y los Chiefs vencen 22-9 a los Giants para su primera victoria de la temporada

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Patrick Mahomes se conectó con Tyquan Thornton para un touchdown como parte de una actuación clásica lanzando el balón al estilo de la versión de sí mismo que convirtió a Kansas City en un contendiente perenne al campeonato, y los Chiefs consiguieron su primera victoria de la temporada al vencer 22-9 a los Gigants de Nueva York el domingo por la noche.

Mahomes completó 22 de 37 pases para 224 yardas. Su envío de 33 yardas en movimiento a Thornton a mitad del último cuarto preparó la carrera de touchdown de una yarda de Kareem Hunt que aseguró el juego y envió a muchos fanáticos a las salidas.

Los Chiefs (1-2) evitaron lo que habría sido su primer inicio de 0-3 desde 2011, dos años antes de que Andy Reid asumiera como entrenador y comenzara una era que ha incluido tres títulos de Super Bowl y dos apariciones adicionales, incluidas las de las últimas tres temporadas.

Los Giants cayeron a 0-3, con Russell Wilson lanzando dos intercepciones y terminando 18 de 32 para 160 yardas. Los cánticos de "¡Queremos a Dart!" siguieron a la segunda intercepción de Wilson, y aunque Jaxson Dart entró para un puñado de jugadas, todas fueron entregas de balón. La selección de primera ronda y posible quarterback del futuro aún no ha intentado un pase en su año de novato.

Mahomes, quien cumplió 30 años esta semana, corrió mucho menos que en los dos primeros juegos, cuando fue el líder corredor de Kansas City en cada ocasión. Isiah Pacheco tuvo esa distinción en Nueva York, registrando 45 yardas en 10 acarreos.

El novato de los Giants, Cam Skattebo, corrió para un touchdown por segundo juego consecutivo y terminó con 121 yardas desde la línea de golpeo.

