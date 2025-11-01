Patrick Vieira deja de ser entrenador del Génova

El antiguo campeón del mundo francés Patrick Vieira dejó de ser entrenador del Génova, anunció este sábado el club italiano, 20º y último de la Serie A.

"El Génova anuncia que Patrick Vieira ya no está al frente del primer equipo", indicó el club en un breve comunicado.

Desde el inicio de la temporada, el Génova sólo ha cosechado tres puntos en nueve partidos (tres empates y seis derrotas), lo que supone el peor inicio de temporada de su historia.

Vieira, de 49 años, había tomado las riendas del club genovés en noviembre de 2024, y aunque logró una salvación holgada, se hallaba sobre la cuerda floja desde la derrota en casa contra la Cremonese (0-2) el miércoles.

El viernes, el Génova destituyó a su director deportivo y su sustituto se reunió con el antiguo jugador del Arsenal para ratificarlo en el puesto de entrenador.

Pero según la prensa italiana, Vieira y los dirigentes del club se reunieron de nuevo este sábado y decidieron separar sus caminos.

El técnico francés será reemplazado de forma interina por Roberto Murgita y Mimmo Criscito. El Génova visita el lunes al Sassuolo.

Vieira es el segundo entrenador en perder su puesto en la Serie A esta temporada, después de Igor Tudor en la Juventus.

