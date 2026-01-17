Patrimonio: misión 2026, devolver el Coliseo a los romanos

Estas son algunas de las directrices establecidas por el nuevo director del Parque Arqueológico del Coliseo, Simone Quilici, quien dirige este gran y emblemático monumento italiano desde octubre pasado.

"El objetivo es devolver el Coliseo a la vida de la ciudad mediante iniciativas culturales", que también pueden celebrarse en la arena del anfiteatro, declaró el arquitecto y paisajista en una entrevista con ANSA. Pero esto "no ocurrirá pronto, porque la plataforma del Coliseo, parte de la cual ya existe, tiene unos 30 años y necesita ser remodelada.

Y ciertamente no se tratará de fiestas rave ni conciertos de rock, "sino más bien de una continuación de las iniciativas que ya se llevan a cabo: eventos con un público muy limitado e iniciativas relacionadas con causas benéficas o sociales", detalla.

Sin embargo, "cuando se renueve la plataforma, la arena también podría albergar conciertos de música clásica y jazz, o incluso lecturas de poesía: actividades culturales destinadas a atraer especialmente a los romanos, que son los grandes ausentes del Parque, asustados por las 3200 personas por hora que visitan el Coliseo durante el día", amplía Quilici.

Sin mencionar, en cualquier caso, que "ya existen algunas aperturas nocturnas, como la del subterráneo dos noches por semana. Pero imaginar actividades culturales para los romanos por la noche, cuando la mayor parte de los turistas ya se ha ido y el Coliseo por fin puede 'respirar' de nuevo, como dicen los custodios, es sin duda uno de mis objetivos para el futuro", insiste el director.

Finalmente, en 2026, "estamos trabajando, junto con nuestros colegas turcos, en una gran exposición sobre Troya, que presentará alrededor de 300 artefactos de diversos museos", adelanta luego.

La sección principal se ubicará en el Coliseo, con secciones también en el Museo del Foro, los Aviarios y el Ninfeo.

La exposición estará dedicada a Troya, uno de los mitos más poderosos y fundacionales de la historia antigua, símbolo de un patrimonio común que abarca el Mediterráneo y las civilizaciones que lo habitaron.

Este proyecto fortalece el papel de la cultura como herramienta para el diálogo, la cooperación y la diplomacia internacional, sentencia Quilici (ANSA).