Patriots aseguran su 12do Super Bowl con ajustada victoria 10-7 sobre Broncos en un nevado Denver

DENVER (AP) — Drake Maye corrió 68 yardas y lanzó para 86 en condiciones muy complicadas con una nevada, y anotó el único touchdown de Nueva Inglaterra con una carrera de seis yardas, llevando a los Patriots a su 12do Super Bowl con una victoria de 10-7 sobre los Broncos de Denver el domingo.

Christian Gonzalez interceptó a Jarrett Stidham, quien jugó en lugar del lesionado Bo Nix, en la yarda 36 de Nueva Inglaterra con 2:11 restantes, y los Patriots (17-3) aseguraron su primera victoria en los playoffs en Denver cuando Maye corrió siete yardas en una tercera y cinco desde su yarda 41.

Nueva Inglaterra se convirtió en el tercer equipo en la era del Super Bowl en ganar un campeonato de conferencia con 10 puntos o menos. Buffalo venció a Denver 10-7 en el juego de campeonato de la Conferencia Americana de 1991, y Los Ángeles venció a Tampa Bay 9-0 en el campeonato de la Nacional de 1979.

Los Broncos (15-4) se quedaron a un paso de cumplir la predicción de pretemporada de Sean Payton de un viaje al Super Bowl 60.

Ambos pateadores erraron dos goles de campo en las frías condiciones, con Wil Lutz de Denver y Andy Borregales de Nueva Inglaterra fallando en intentos largos justo antes de que la nieve comenzara en el medio tiempo.

Los Patriots cayeron 7-0, pero tuvieron una parada clave en cuarta oportunidad cerca de su propia zona de anotación para iniciar la remontada. Su victoria fue la número 40 en los playoffs, rompiendo un empate con los 49ers de San Francisco por la mayor cantidad en la historia de la NFL.

Estaba soleado al inicio del partido con una temperatura de -3 grados celcius, pero para el medio tiempo los copos de nieve comenzaron a caer y los equipos de mantenimiento tuvieron que usar sopladores de nieve para marcar las líneas de hash y las líneas de yardas en el último cuarto, cuando la temperatura era de - 8 grados.

Después de ganar solo 72 yardas en la primera mitad, los Patriots abrieron la segunda mitad en una nevada con una serie de 16 jugadas y 64 yardas que consumió 9 1/2 minutos y terminó con un gol de campo de 23 yardas de Borregales que le dio a Nueva Inglaterra la ventaja decisiva de 10-7.

Los Patriots lograron solo cuatro primeros intentos y 72 yardas en la primera mitad, pateando cinco veces y fallando un gol de campo. Pero capitalizaron un campo corto cuando la defensa de Nueva Inglaterra colocó a Maye en la yarda 12 de Denver con una recuperación, y Maye lo llevó desde 6 yardas para empatar a 7 en el medio tiempo.

Sustituyendo al lesionado Nix (cirugía de tobillo), la primera completación de Stidham desde el final de la temporada regular de 2023 fue un pase de 52 yardas a Marvin Mims Jr. hasta la yarda siete de Nueva Inglaterra que preparó la recepción de touchdown de seis yardas de Courtland Sutton que inició la anotación.

