Patriots buscan consolidar su reconstrucción con triunfo ante Bills y título divisional

La actual temporada de los Patriots podría sorprender a muchos, pero la fórmula de su éxito es bien conocida por todos: un ataque balanceado, una defensiva consistente y un pasador que limita los errores. Un calendario accesible tampoco estorba.

El domingo, Nueva Inglaterra tiene la oportunidad de culminar su relampagueante reconstrucción con un boleto a postemporada. Pero antes tendrá que pasar por encima de Josh Allen y los Bills, que no cederán sin dar pelea la corona divisional que han portado durante cinco temporadas consecutivas.

“Este partido no es sobre defender el título”, declaró el liniero ofensivo Dion Dawkins en la semana. “Simplemente debemos ser la mejor versión de nosotros mismos”.

Los Patriots (11-2) llegan con 10 triunfos en fila. Una victoria más les devolverá un título divisional que no han ostentado desde 2019, la última campaña de Tom Brady con el equipo.

Si Buffalo (9-4) ha de aferrarse a su título divisional, necesita forzosamente de un triunfo y encontrar la consistencia que le ha sido esquiva durante toda la temporada. En su derrota de 23-20 ante Nueva Inglaterra en la semana cinco, los Bills perdieron tres balones, cometieron 11 castigos y permitieron el gol de campo de la diferencia a 20 segundos del final.

Ese revés, el único para Buffalo como local en sus últimos 18 partidos de campaña regular, envió a los Bills en una montaña rusa en la que han perdido ante quarterbacks de la talla de Michael Penix Jr., Tua Tagovailoa y Davis Mills, al tiempo que han derrotado a nombres como Lamar Jackson, Patrick Mahomes y Joe Burrow.

Esa es la principal diferencia entre Patriots y Bills, la consistencia. Nueva Inglaterra tiene al menos 330 yardas totales en 11 de 12 partidos este año, ha permitido más de 23 unidades en apenas una ocasión y su ataque tiene un equilibrio prácticamente perfecto, 388 pases y 376 acarreos.

Packers (9-3-1) en Denver (11-2)

Jordan Love y los Packers ascendieron a la cima de una hacinada División Norte de la Conferencia Nacional el domingo, con un crucial triunfo de 28-21 sobre Chicago. Una semana después visitan Denver para enfrentar a uno de los equipos más encendidos de la liga y sin margen para cometer un desliz en un hacinado panorama de postemporada en la Conferencia Nacional.

Los esperan unos Broncos que tienen 10 triunfos en fila, presumen a la defensiva con más capturas de la liga, a un quarterback que tiene cinco remontadas en el último cuarto y un equipo probado en el campo de batalla, ganador de ocho partidos definidos por siete puntos o menos, incluidos los últimos cinco.

Una victoria más les daría a los Broncos y a su quarterback de segundo año Bo Nix, su primer título divisional desde 2015, la última vez que ganaron el Super Bowl. Para ello, tendrán que hacer frente a la sexta mejor defensiva de la NFL, que con la adición del estelar Micah Parsons promedia apenas 16,1 puntos concedidos en sus últimos seis compromisos.

Green Bay, que tiene el segundo ataque más eficiente en zona roja en toda la NFL, no tiene margen de maniobra. Actualmente colocados en la segunda posición rumbo a playoffs en la Conferencia Nacional, los Packers podrían caer hasta el séptimo puesto con un revés y una combinación de resultados.

Lions (8-5) en LA Rams (10-3)

Antes del inicio de la temporada 2021, Lions y Rams intercambiaron quarterbacks en un movimiento que alteró significativamente el rumbo a ambas franquicias. Ahora, Matthew Stafford y Jared Goff se enfrentan por tercera ocasión a su antiguo equipo en temporada regular y en un momento crucial.

A sus 37 años, Stafford es el favorito para ganar su primer premio a Jugador Más Valioso. Tiene a los Rams en el primer lugar de la Conferencia Nacional y una victoria será suficiente para sellar su boleto a postemporada por cuarta ocasión en sus cinco años en Los Ángeles.

Goff, por su parte, ve de momento los playoffs desde fuera, pero un triunfo el domingo en su antigua casa podría ser el impulso que necesitan los Lions para ganar la división por tercer año consecutivo, algo nunca antes visto en la historia de la franquicia.

Los Rams llegan con siete triunfos en sus últimos ocho encuentros, la tercera mejor defensiva de toda la NFL y el cuarto mejor ataque, el cual incluye 35 pases de anotación de Stafford, 14 de ellos al veterano Davante Adams. Han permitido 10 puntos o menos en cinco ocasiones en el año.

Repetir el éxito ante Detroit parece complicado. Después de todo los Lions tienen la ofensiva más productiva de la liga con 30,3 puntos por encuentro, incluidos al menos 34 en tres de sus últimos cinco compromisos.

RUMBO A PLAYOFFS

AFC:

Broncos: Aseguran un lugar en postemporada con un triunfo.

Patriots: Garantizan un boleto a playoffs y el título del Este con una victoria.

NFC:

Rams: Avanzan a postemporada con un triunfo.

CALENDARIO

La semana 15 de campaña regular inicia el jueves con la visita de los Falcons (4-9) a Tampa Bay (7-6). Atlanta ha anotado 10 puntos o menos en cuatro partidos esta temporada. Los Buccaneers han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros, admitiendo 29,4 unidades en promedio en ese lapso.

La jornada continúa el domingo con los siguientes partidos: Browns (3-10) en Chicago (9-4); Ravens (6-7) en Cincinnati (4-9); Cardinals (3-10) en Houston (8-5); Jets (3-10) en Jacksonville (9-4); Chargers (9-4) en Kansas City (6-7); Bills (9-4) en N. Inglaterra (11-2); Commanders (3-10) en NY Giants (2-11); Raiders (2-11) en Filadelfia (8-5); Packers (9-3-1) en Denver (11-2); Lions (8-5) en LA Rams (10-3); Panthers (7-6) en N. Orleans (3-10); Colts (8-5) en Seattle (10-3); Titans (2-11) en San Francisco (9-4) y Vikings (5-8) en Dallas (6-6-1).

La acción concluye el lunes por la noche con la visita de los Dolphins (6-7) a Pittsburgh (7-6). Miami promedia 192,2 yardas terrestres por encuentro durante su racha de cuatro victorias. Los Steelers tienen registro de 0-5 esta campaña cuando entregan dos o más veces el balón.

___

El periodista de Associated Press John Wawrow, en Orchard Park, Nueva York, contribuyó con este despacho.