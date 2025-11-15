Patriots esperaban el desempeño destacado que ha tenido el novato TreVeyon Henderson

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — El centro de los Patriots, Garrett Bradbury, está impresionado por lo que ha visto del corredor novato TreVeyon Henderson en los últimos dos partidos. Pero no está sorprendido.

"Está corriendo con fuerza", afirmó Bradbury. "Todos saben que puede superarte en velocidad, pero lo que la gente está viendo es que también puede pasar a través de ti".

Los tres touchdowns de Henderson —dos por tierra y uno por recepción— guiaron a Nueva Inglaterra a una victoria de 27-14 sobre los Jets de Nueva York el jueves por la noche. Pero para sus compañeros de equipo, fue sólo una demostración pública de lo que han presenciado tras bambalinas desde el primer día.

Y mientras el corredor Rhamondre Stevenson ha estado fuera de actividad en los últimos tres partidos por una lesión en un dedo de un pie, Henderson ha aportado una dimensión diferente —y necesaria— a una ofensiva de los Patriots que sigue prosperando.

El entrenador Mike Vrabel predica que, cuando tienes una buena oportunidad para aprovecharla, obtendrás más oportunidades", comentó Bradbury. "Es una pena que Rhamondre esté fuera, pero TreVeyon está aprovechando esa oportunidad".

Se desconoce lo que Vrabel y el coordinador ofensivo Josh McDaniels decidirán hacer cuando Stevenson esté listo para regresar. Pero es un problema deseable para un equipo que, con un récord de 9-2, el mejor de la NFL, ya ha superado sus victorias de cada una de las dos últimas temporadas combinadas.

Mientras tanto, Henderson dijo que está concentrado en contribuir donde pueda.

"Siempre trato de trabajar en diferentes aspectos de mi juego, ya sea corriendo con el balón, bloqueando, saliendo del backfield, lo que sea", expresó Henderson, quien tiene cinco touchdowns en los últimos dos duelos. "Siempre estoy estudiando a otros jugadores también, otros corredores en la liga. Sólo trato de aprender cosas de su juego. Siempre estoy tratando de aprender y crecer como jugador".

Qué funciona

Aunque la noche de Henderson se robó la atención, el quarterback Drake Maye tuvo una noche casi sin errores. Completó 25 de 34 pases para 281 yardas sin pérdidas de balón. Ha alcanzado 20 pases de touchdown en la temporada y ha completado el 71% de sus envíos.

Qué falta

La defensiva de los Patriots volvió a caer en un hábito conocido, permitiendo que los Jets anotaran en su primera serie ofensiva. Es la sexta vez esta temporada que un rival de Nueva Inglaterra llega a la zona de anotación en su primera serie, lo cual está empatado como el mayor número en la NFL. En ocho de los 11 partidos de los Patriots, los oponentes han conseguido ya sea un touchdown o un gol de campo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes