Patriots ganarán su 7mo Super Bowl gracias al liderazgo de Mike Vrabel y una ofensiva subestimada

A medida que los Patriots de Nueva Inglaterra continuaban acumulando victorias al final de la temporada regular, el entrenador Mike Vrabel evitaba mencionar la idea de un avance hacia el Super Bowl en las conversaciones con sus jugadores, después de cada partido.

Pero había indicios de hacia dónde sentía que este equipo podía llegar.

"Tenemos que seguir adelante porque siguen haciéndose más grandes y más grandes", les recordó después de las victorias al final de la temporada.

Ahora, esas palabras se han manifestado en una oportunidad para que Vrabel lleve a los Patriots al séptimo título de Super Bowl en la historia de la franquicia. Los Pats enfrentan a los Seahawks de Seattle el domingo.

Si bien los jugadores han sido ciertamente el motor —un hecho que el entrenador ha señalado en prácticamente todas las ocasiones en que se le pregunta sobre el éxito del equipo—, el liderazgo de Vrabel no puede ser descontado.

Y después de expectativas moderadas para este grupo tras dos campañas consecutivas con foja de 4-13, los Patriots de repente tienen la oportunidad de convertirse en el sexto equipo en ganar un Super Bowl después de terminar con un récord perdedor la temporada anterior.

Vrabel también ha inculcado un sentido de urgencia en un equipo que entró a la postemporada con apenas 18 jugadores que habían aparecido al menos en un encuentro de playoffs.

"Todos estamos concentrados porque sabemos lo que está en juego", dijo el esquinero Carlton Davis III. "Sabemos que no tenemos muchas oportunidades en esto: hacer una carrera para llegar a los playoffs, simplemente avanzar en éstos y llegar a este punto. Estamos dando todo de nosotros... Está dando frutos ahora mismo".

Ofensiva

Comienza con el mariscal de campo Drake Maye, quien apenas en su segunda temporada terminó segundo en la votación para el Jugador Más Valioso después de registrar un porcentaje de pases completos del 72%, el mejor de la liga, junto con 4.394 yardas por aire y 31 touchdowns.

Es el cuarto mariscal de campo desde 2000 en ganar cada uno de sus primeros tres inicios de playoffs en su carrera, uniéndose a Tom Brady (ganó los primeros 10), Joe Burrow (tres) y Jake Delhomme (tres).

Maye es también el primer mariscal de campo en la historia en ganar tres partidos contra defensas de los cinco mejores en unos mismos playoffs: los Chargers (No. 5), Texans (No. 1) y Broncos (No. 2).

Pero lo que se destaca es la confianza que ha construido entre sus compañeros ofensivos.

"Su proceso de maduración es incomparable", dijo el receptor abierto Stefon Diggs. "Uno de los mejores que he visto desde la posición de mariscal de campo. Todavía es muy joven, lo cual es increíble. Ha tenido mucho éxito, pero a medida que me he acercado a él, soy un gran admirador suyo. Es como una mini inspiración. Ser tan joven, tan maduro y poder jugar a un alto nivel es algo que siempre quise cuando era un jugador joven. Estoy feliz de ser parte de esto."

Pero es más que eso. Maye está respaldado por un grupo capaz de receptores abiertos, liderado por Diggs, quien registró su séptima temporada de 1.000 yardas después de una cirugía de rodilla.

El grupo también cuenta con amenazas de grandes jugadas como las que personifican Kayshon Boutte y creadores de juego como DeMario Douglas. Eso, combinado con la producción de los corredores Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson (cuatro carreras de touchdown de 50 o más yardas), les da a los Patriots el tipo de amenazas que desafiarán a los Seahawks.

Defensa

Las cosas podrían haber ido mal para su unidad a raíz de que el coordinador defensivo Terrell Williams tomó una licencia tras un diagnóstico de cáncer justo antes del inicio de la temporada.

En cambio, el entrenador de linebackers Zak Kuhr ha asumido el rol de coordinador de facto y ha prosperado.

Los Patriots estuvieron entre los diez mejores en defensa total, defensa contra la carrera, defensa contra el pase y puntos permitidos. La defensa de Nueva Inglaterra ha permitido apenas dos touchdowns en esta postemporada.

"Siento que siempre hemos tenido esto bajo la manga", dijo el esquinero Carlton Davis III. "Simplemente está saliendo ahora. Todos están sanos. Y estamos jugando por nuestra temporada... Estamos tratando de ser la mejor defensa en el campo en cada partido y eso es lo que ha estado sucediendo. No es un secreto para nuestro éxito. Es ser nosotros mismos y jugar el uno para el otro."

Davis y su compañero esquinero Christian Gonzalez también han jugado de manera excepcional durante los playoffs. Davis no ha permitido touchdowns y sólo toleró ocho pases completados (7,5 yardas en promedio) en las 16 veces que se lanzó hacia su zona en esta postemporada.

Gonzalez permite envíos completos apenas en el 40,7% de los pases lanzados en su dirección (11 de 27) y sólo 11,6 yardas por pase completo, sin touchdowns.

Equipos especiales

No hay que buscar más allá del regresador de despejes Marcus Jones. Consiguió devoluciones de despeje de 94 y 87 yardas esta temporada, dando a los Patriots otra forma de anotar en cualquier momento.

El pateador novato Anthony Borregales ha lucido casi imperturbable, conectando 27 de sus 32 intentos de gol de campo, incluidos los cuatro de más de 50 yardas.

