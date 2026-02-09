Patriots: Maye pierde el balón tres veces ante la defensa de Seahawks en un aciago Super Bowl

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Drake Maye fue una fuerza confiable y estabilizadora para los Patriots de Nueva Inglaterra esta temporada. El quarterback de segundo año nunca tuvo la oportunidad de ser eso cuando su equipo más lo necesitaba en el Super Bowl

Maye fue el pasador más preciso de la NFL durante la temporada regular y terminó segundo en la votación para el MVP, pero fue acosado por la defensa "Dark Side" de los Seahawks durante todo el partido. Lanzó dos pases de touchdown, pero fue capturado siete veces, tuvo dos intercepciones y perdió un balón que llevó a un TD de Seattle en la derrota de Nueva Inglaterra por 29-13 el domingo

Maye completó 27 de 43 para 295 yardas y hubo pocos momentos destacados antes de que él y los Patriots finalmente encontraran algo de tracción en el tercer cuarto. El tackle izquierdo Will Campbell permitió dos de las capturas a Maye mientras los Seahawks enviaban varios blitzes a su lado de la línea

Perdiendo 19-0 después de que su balón suelto preparara un pase de touchdown de Sam Darnold, Maye finalmente tuvo algo de tiempo para operar en el bolsillo y lanzó un pase de TD de 35 yardas a Mack Hollins

Esto trajo algo de vida a la banca de los Patriots

Pero solo por poco tiempo

El pase de Maye destinado a Kyle Williams fue interceptado por Julian Love. Los Seahawks añadieron el quinto gol de campo de Jason Myers en su siguiente serie

Con un marcador de 22-7 en contra, la suerte de Nueva Inglaterra quedó prácticamente sellada cuando Maye fue interceptado por Uchenna Nwosu, quien lo devolvió 45 yardas para anotar

Los Patriots, que llegaron promediando 18 puntos por partido en los playoffs, fueron limitados a 331 yardas totales

A Nueva Inglaterra se le negó un séptimo Trofeo Lombardi, lo que habría roto un empate con los Steelers de Pittsburgh por la mayor cantidad en la historia de la NFL. Fue un final estrepitoso para una temporada de cuento de hadas para los Patriots, que terminaron la temporada regular 14-3 en la primera temporada del entrenador Mike Vrabel, que venía de dos temporadas consecutivas de 4-13

Los Patriots cayeron en un agujero de 12-0 al medio tiempo y despejaron en ocho de sus primeras nueve series. Habrían sido siete seguidas, pero la última de la primera mitad fue un solo juego de rodilla al suelo

Las 51 yardas totales ganadas por los Patriots fueron el menor número en una primera mitad en los últimos 35 Super Bowls

También marcó el quinto Super Bowl sin un touchdown en la primera mitad. Maye también se convirtió en el primer jugador en ser capturado tres veces en las primeras cuatro series de un Super Bowl desde Tom Brady en el Super Bowl 42 contra los Giants de Nueva York

Una de las razones por las que la defensa de Seattle fue tan efectiva fue que hizo un gran trabajo manteniendo a la ofensiva de Nueva Inglaterra en situaciones de largo yardaje en tercera oportunidad. Los Patriots tuvieron que negociar terceras oportunidades de nueve, 15, 17, 7 y 12 yardas en la primera mitad. Solo convirtieron dos de siete en la primera mitad

