Patriots se enfrentarán a Broncos por el título de la AFC; Seahawks recibirán a Rams en la NFC

El domingo de campeonato de conferencia de la NFL está listo: Rams vs. Seahawks y Patriots vs. Broncos.

Es un enfrentamiento entre rivales del Oeste de la Conferencia Nacional entre Los Ángeles (14-5) y Seattle (15-3), y el duelo de la Conferencia Americana es una revancha de hace diez años cuando Tom Brady perdió ante Peyton Manning. Esta vez, Denver (15-3) tiene que recurrir al quarterback suplente Jarrett Stidham porque Bo Nix se rompió el tobillo, mientras que Nueva Inglaterra (16-3) cuenta con la sensación de segundo año Drake Maye.

Los Patriots son favoritos por 5,5 puntos según BetMGM Sportsbook, mientras que los Seahawks son favoritos por 2,5 puntos.

Caleb Williams, mariscal de campo de Chicago, pasó de héroe a villano el domingo por la noche, dando a los Rams una oportunidad cuando lanzó su tercera intercepción del juego en tiempo extra. Harrison Mevis pateó un gol de campo de 42 yardas después de que Matthew Stafford condujera a la ofensiva 54 yardas, y Los Ángeles venció a los Bears 20-17 en el ventoso y nevado Soldier Field.

"Es fútbol americano de playoffs. Tenemos muchas cosas en las que podríamos mejorar, pero nos mantuvimos unidos como equipo y encontramos la manera de ganar un juego fuera de casa en condiciones difíciles", dijo Stafford.

Williams hizo un pase de touchdown sensacional y desesperado en cuarta oportunidad en el último minuto para forzar el tiempo extra, pero fue interceptado por Kam Curl después de que Chicago había llegado a la yarda 48 de los Rams.

Los Rams están en el juego de campeonato de la NFC por duodécima vez y la tercera bajo el entrenador Sean McVay. Tienen un récord de 5-6 en esos juegos, pero han ganado sus últimos cuatro, incluyendo hace cuatro años cuando Stafford los llevó a un título de Super Bowl.

Más temprano el domingo, Drake Maye, Mike Vrabel y los Patriots aseguraron un viaje al juego de campeonato de la AFC por primera vez desde que Brady y Bill Belichick los llevaron a ocho consecutivos de 2011 a 2018.

Maye lanzó tres pases de touchdown y una defensiva tenaz forzó cinco pérdidas de balón en una victoria 28-16 sobre C.J. Stroud y los Houston Texans en condiciones de lluvia y nieve.

"Ellos lo dan todo cada semana", expresó Maye refiriéndose a la defensiva de los Patriots. "Es divertido de ver. Podemos ayudarles un poco más. Orgulloso de los chicos".

Los Patriots visitan Denver el próximo domingo en su 16ta aparición en el juego de título de conferencia. Stidham hará su quinta apertura en su carrera porque Nix se lesionó al final de la victoria de los Broncos sobre Buffalo. Stidham, que tiene un récord de 1-3 en siete temporadas, fue seleccionado por los Patriots en la cuarta ronda del draft de 2019 para respaldar a Brady.

"Siento que tengo un (número) dos que es capaz de comenzar para un puñado de, un número de equipos. Sé que él siente lo mismo. Así que cuidado. Solo observen", comentó el entrenador de los Broncos, Sean Payton.

Los Patriots tienen un récord de 11-4 en el juego de título de la AFC. Fueron 4-13 la temporada pasada bajo Jerod Mayo, pero Vrabel, un apoyador campeón del Super Bowl con los Patriots, asumió el cargo y dio un giro rápido al equipo.

Sam Darnold y los Seahawks avanzaron al juego de campeonato de la NFC al dominar a los 49ers de San Francisco plagados de lesiones 41-6 el sábado por la noche.

Los Seahawks y los Rams dividieron su serie de temporada, ganando cada uno en casa. Seattle se recuperó de un déficit de 16 puntos en el último cuarto para una loca victoria 38-37 en tiempo extra con una conversión de dos puntos en la semana 16.

Es el quinto viaje de Seattle a un juego de título de conferencia y el primero en 11 años. Los Seahawks tienen un récord de 3-1, perdiendo el primero.

Mientras tanto, Josh Allen y los Bills se quedaron cortos nuevamente, con un arbitraje cuestionable jugando un papel en la victoria 33-30 de Denver en tiempo extra que envió a los Broncos al juego de campeonato de conferencia por duodécima vez en la historia de la franquicia. Denver tiene un récord de 8-3 en esos juegos.

Allen y los Bills (13-6) nuevamente fueron negados la oportunidad de ganar el primer Trofeo Lombardi de la franquicia. Buffalo ha sido eliminado en las rondas divisionales o de campeonato en seis temporadas consecutivas bajo Allen y el entrenador Sean McDermott.

Desde que la NFL amplió el campo de playoffs a 14 equipos en 2020, solo un equipo en cada conferencia recibe un descanso. Esos sembrados No. uno ahora tienen un récord de 9-3 en la ronda divisional. Los Chiefs de 2022 son el único sembrado No. 1 que ha ganado el Super Bowl en ese período.

