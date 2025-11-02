Patriots vencen 24-23 a Falcons tras fallar punto extra al final Atlanta

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó dos pases de touchdown y tuvo un par de pérdidas de balón en una actuación irregular, y los Patriots de Nueva Inglaterra consiguieron el domingo su sexta victoria consecutiva tras vencer 24-23 a Atlanta después de que Parker Romo fallara un punto extra que empataría el encuentro para los Falcons.

Terrell Jennings tuvo su primer touchdown por carrera en su carrera para los Patriots (7-2).

Nueva Inglaterra lideraba 24-17 en el último cuarto cuando Michael Penix Jr. conectó con Drake London para una ganancia de 40 yardas a lo largo de la línea lateral con Christian Gonzalez en la cobertura. Gonzalez se lesionó jugadas después tras ser derribado, dejando a los Patriots sin su mejor esquinero con los Falcons en la zona roja.

Maye terminó 19 de 29 para 259 yardas, pero fue capturado seis veces. También tuvo una intercepción y fue despojado del balón justo antes del medio tiempo, lo que permitió un touchdown de Atlanta.

Los Falcons han perdido sus últimos ocho encuentros con los Patriots. Atlanta no ha ganado en Foxborough desde 1998.

Penix lanzó para tres touchdowns y terminó 22 de 37 para 222 yardas. Bijan Robinson corrió 12 veces para 46 yardas mientras los Falcons cayeron a 0-cinco cuando corre para menos de 75.

