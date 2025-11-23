LA NACION

Patrón de tenis insiste en que la Copa Davis interesa a las estrellas

El presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF) insistió en que los mejores jugadores mantienen el interés por jugar la Copa Davis, a pesar de la ausencia de las estrellas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en...

Patrón de tenis insiste en que la Copa Davis interesa a las estrellas
VALERY HACHE - AFP

El presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) insistió en que los mejores jugadores mantienen el interés por jugar la Copa Davis, a pesar de la ausencia de las estrellas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la Final 8 que acaba este domingo en Bolonia.

Horas antes de la gran final entre Italia y España, David Haggerty declaró en conferencia de prensa: "Existe esta falsa percepción de que los mejores jugadores no quieren representar a su país. Eso no es cierto".

"Algunos de esos destacados jugadores participaron en la ronda clasificatoria o en la segunda ronda, pero no llegaron a la Final 8", como fue el caso del estadounidense Taylor Fritz, el australiano Alex De Minaur, el danés Holger Rune y el noruego Casper Ruud, miembros del Top 20 que no lograron llegar con sus países a la ronda final.

Haggerty admitió, no obstante, que "sería agradable tener aquí a Jannik y Carlos", los dos mejores jugadores del momento, liderando a los equipos finalistas, pero el italiano priorizó su descanso tras ganar el Masters y el español se dio de baja por lesión.

