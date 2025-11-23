Patrón de tenis insiste en que la Copa Davis interesa a las estrellas
El presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF) insistió en que los mejores jugadores mantienen el interés por jugar la Copa Davis, a pesar de la ausencia de las estrellas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en...
- 1 minuto de lectura'
El presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) insistió en que los mejores jugadores mantienen el interés por jugar la Copa Davis, a pesar de la ausencia de las estrellas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la Final 8 que acaba este domingo en Bolonia.
Horas antes de la gran final entre Italia y España, David Haggerty declaró en conferencia de prensa: "Existe esta falsa percepción de que los mejores jugadores no quieren representar a su país. Eso no es cierto".
"Algunos de esos destacados jugadores participaron en la ronda clasificatoria o en la segunda ronda, pero no llegaron a la Final 8", como fue el caso del estadounidense Taylor Fritz, el australiano Alex De Minaur, el danés Holger Rune y el noruego Casper Ruud, miembros del Top 20 que no lograron llegar con sus países a la ronda final.
Haggerty admitió, no obstante, que "sería agradable tener aquí a Jannik y Carlos", los dos mejores jugadores del momento, liderando a los equipos finalistas, pero el italiano priorizó su descanso tras ganar el Masters y el español se dio de baja por lesión.
dga/td/dmc/bsp/mcd/cl
- 1
Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren
- 2
Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio
- 3
El pesado prontuario y el video del ataque a tiros de uno de los ladrones que entró en la casa de Valeria Mazza
- 4
Fue número 1 del tenis, estuvo preso y ahora se convirtió en padre por quinta vez a los 58 años