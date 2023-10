Geólogos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) han descubierto que los sonidos que se registran en el subsuelo son huellas dactilares de la estabilidad de las rocas.

Las fisuras, poros y defectos que atraviesan las rocas son como cuerdas que resuenan cuando se presionan y se tensan, y el ritmo de estos sonidos pueden decir algo sobre la profundidad y la fuerza de las rocas. "Si estuvieras escuchando las rocas, cantarían en tonos cada vez más altos a medida que profundizas", dice el geólogo del MIT Matej Pec.

Pec y sus colegas escuchan rocas para ver si surgen patrones acústicos o "huellas dactilares" al someterlas a distintas presiones. En estudios de laboratorio, ahora han demostrado que las muestras de mármol, cuando se someten a bajas presiones, emiten "estruendos" de tono bajo, mientras que a presiones más altas, las rocas generan una "avalancha" de crepitantes de tono más alto.

Pec dice que estos patrones acústicos en las rocas pueden ayudar a los científicos a estimar los tipos de grietas, fisuras y otros defectos que la corteza terrestre experimenta con la profundidad, que luego pueden usar para identificar regiones inestables debajo de la superficie, donde existe potencial para terremotos o erupciones.

Los resultados del equipo, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences, también podrían ayudar a informar los esfuerzos de los topógrafos para perforar en busca de energía geotérmica renovable.

"Si queremos aprovechar estas fuentes geotérmicas muy calientes, tendremos que aprender a perforar rocas que se encuentren en este estado mixto, donde no sean puramente frágiles, sino que también fluyan un poco", dice en un comunicado Pec, quien es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias (EAPS) del MIT. "Pero en general, esta es una ciencia fundamental que puede ayudarnos a comprender dónde es más fuerte la litosfera".