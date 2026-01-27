Patrulla Fronteriza de EE. UU., implicada en tiroteo en Arizona: sheriff condado de Pima

WASHINGTON, 27 ene (Reuters) -

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estuvo implicada en un tiroteo en Arizona el martes, dijo el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y añadió que su oficina estaba trabajando con el FBI y las autoridades federales para investigar el incidente.

NBC News había informado antes, citando a una portavoz del sheriff del condado de Pima, que una persona se encontraba en estado crítico tras recibir un disparo en un incidente con la Patrulla Fronteriza.

Las circunstancias del incidente no estaban claras y la persona que recibió el disparo no ha sido identificada. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Arivaca, la comunidad a unos 16 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México donde Nanos dijo que tuvo lugar el incidente, es una zona de paso muy transitada por los migrantes y también lugar de tensiones en el pasado entre los defensores de los migrantes y la Patrulla Fronteriza.

El incidente se produce después de la muerte de Alex Pretti, de 37 años, quien recibió varios disparos de agentes federales de inmigración el sábado en Minnesota. Ese episodio y otros se han convertido en un gran dolor de cabeza para el presidente Donald Trump y han desatado una renovada ira por las tácticas agresivas de los agentes federales que han estado recorriendo las calles de Mineápolis durante semanas.

Trump ganó las elecciones de 2024 tras prometer un aumento histórico de las deportaciones y ha llevado a cabo una agenda de inmigración de línea dura desde que asumió el cargo el año pasado.

Agentes de inmigración enmascarados, a menudo con equipo táctico de estilo militar, se han convertido en una imagen común en todo el país y las protestas contra la represión han estallado en varias ciudades, incluida Mineápolis, donde los agentes de inmigración han respondido con fuerza letal.

(Reporte de Jasper Ward y Daphne Psaledakis; editado en español por Natalia Ramos y Javier Leira)