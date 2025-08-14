Patrullero de Carolina del Sur muere días después de ser atropellado por camión en autopista

COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Un patrullero de Carolina del Sur ha fallecido tres días después de ser atropellado por un camión mientras regresaba a su patrulla tras una parada de tráfico.

Dennis Ricks murió el miércoles en el hospital, informó el Departamento de Seguridad Pública en un comunicado de prensa. Había estado trabajando para la Patrulla de Carreteras durante dos años.

Ricks había detenido a otro vehículo alrededor de las 2 de la mañana el domingo en la Carretera Interestatal 26 cerca de Orangeburg y estaba regresando a su vehículo para marcharse cuando un camión lo atropelló, según autoridades.

Su patrulla tenía las luces azules encendidas, informó el Departamento de Seguridad Pública.

El conductor del camión fue acusado de conducir con la licencia suspendida y en su audiencia de fianza el lunes, los investigadores advirtieron que probablemente se presentarán más cargos dependiendo de lo que sucediera con el patrullero.

El conductor le dijo al juez en la audiencia que lo único en su mente era que Ricks estuviera bien.

Ricks es el primer patrullero de Carolina del Sur que muere en el cumplimiento del deber desde 2017.

"Esta es una pérdida devastadora para su familia, para aquellos que trabajaron con él y para toda la familia de la Patrulla de Carreteras y del Departamento de Seguridad Pública", declaró ese departamento en un comunicado. "Nuestras más profundas condolencias van para su esposa y familia mientras enfrentan esta inmensa pérdida".

En una recaudación de fondos en línea, la esposa de Ricks dijo que él era su lugar seguro y su fortaleza.

"Es el alma más amable, dulce y gentil. Decir que es un hombre y esposo fenomenal es quedarse corto", expresó.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.