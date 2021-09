Patterson y Scholastic lanzan iniciativa de alfabetización

ARCHIVO - El escritor James Patterson en un evento para promover la novela que escribió con el expresidente Bill Clinton, "The President is Missing", el 5 de junio de 2018 en Nueva York. Con una donación de 1,5 millones de dólares de Patterson, Scholastic Book Clubs lanza “The United States of Readers”, un programa en el aula diseñado para abordar la desigualdad en la alfabetización. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo)