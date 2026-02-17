Patty Pravo celebra 60 años de carrera con nuevo álbum y una gira

"Es terrible, querida", admite entre risas en una entrevista con ANSA, "pero hago lo que me gusta y no me aburro".

El festival, desde luego, no la pone nerviosa. "Hay un escenario donde todos pueden actuar, y eso me hace feliz, ¿verdad? ¿Qué podría ser mejor?", afirmó.

Ella, que encantó en el Teatro Ariston (donde se celebra San Remo) no solo con una de las canciones más hermosas de todos los tiempos ("Dimmi che non vuoi morire", compuesta por Roberto Ferri y Gaetano Curreri y escrita por Vasco Rossi), sino también con uno de los conjuntos más memorables (el vestido de geisha de Versace), ya estudió sus looks al detalle.

"Tengo algunos vestidos de Simone Folco, que me viste desde hace mucho tiempo; tienen un montón de bordados preciosos, así que espero que les gusten!", dijo.

Llega al Ariston con "Opera" (Obra), una canción escrita para ella por Giovanni Caccamo, que da título a su nuevo proyecto, el cual se estrena el 6 de marzo, portando un conmovedor mensaje para todos. "Es una canción nacida de un sueño. Todos somos una obra, porque somos seres únicos y maravillosos. Por eso pensé, ya que se llama 'Obra', en interpretarla en museos de algunas de las ciudades más importantes de Italia, desde Milán hasta Nápoles", explicó.

Una idea hermosa y original que Patty Pravo también dedica al público más joven. "Me gustaría que todos, especialmente los jóvenes, redescubrieran estos espacios culturales. Explorar el arte solo te hace bien", señaló.

También podría apreciarse la referencia homérica en la estrofa central: "Cántame de nuevo el presente, / en vanidad, soy la Musa, un color intenso, y luego la Obra, la Opera", dice.

Para las 11 canciones de su nuevo álbum, Patty Pravo eligió un grupo diverso de compositores: "Taketo Gohara y yo trabajamos juntos para encontrar piezas interesantes. Y resultó ser una mezcla muy interesante. Me gusta mucho la pieza con Serena Brancale, la de Morgan es muy divertida y somos amigos desde hace tiempo. Pero entre los demás están Caccamo, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, La Rappresentante di Lista, Marianne Mirage, Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Don… y Saverio Lanza. En resumen, me gusta todo el álbum; si no, no lo habría hecho, ¿verdad?".

Durante la velada de covers, rendirá homenaje a Ornella Vanoni interpretando "Ti lascio una canzone" (letra de Gino Paoli y música de Paoli y Peppe Vessicchio), acompañada en el escenario por Timofej Andrijashenko, primer bailarín del Teatro alla Scala de Milán.

Desde 1970, año de su primera participación, el festival ha recorrido un largo camino y ha experimentado muchos cambios.

"Todo evoluciona, todo cambia. Afortunadamente o no, depende.

Creo que fue un evento importante porque toda Italia lo sigue, y por eso es justo que evolucione con los tiempos".

Ante la consulta de cómo ve a los jóvenes talentos, Patty Pravo admite que siempre tiene "mucha curiosidad". "Necesitamos dar espacio a las nuevas generaciones, ¿no? El año pasado -dice, refiriéndose a Olly- ganó un chico muy joven que sigue teniendo mucho éxito y es un buen artista".

Sobre sus participaciones en San Remo, recuerda que este año es su undécimo, por lo que tiene "muchísimos recuerdos y emociones". "Pero el más fuerte es el de mi primer festival. Fui por curiosidad y le pedí a Melis, el director general de la RCA.

Él se opuso, pero yo lo quería con todas mis fuerzas. Así que encontramos la canción de Mogol y Battisti, armamos a Little Tony y fuimos. La primera noche le ganamos a Celentano!

Nosotros, jovencitos, estábamos todos felices, no sé cómo estábamos!", relató.

Este año, Patty Pravo celebra 60 años de carrera y reflexiona sobre ello. "Un hito maravilloso e importante, pero espero celebrar muchos más! No 100, no exageremos", bromea. Y el 8 de abril, la "Gira de la Obra" comenzará en los principales teatros de Italia. "Tengo muchas ganas de volver a abrazar a mi público; los he extrañado demasiado tiempo", concluyó. (ANSA).